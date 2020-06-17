Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD), bu yıl beşinci kez düzenlediği Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasının kazananını açıkladı. Mercedes A-Serisi Sedan ve BMW 3 Serisi gibi iddialı modellere rağmen yılın otomobili, sürpriz bir model oldu.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), son yıllarda düzenli olarak ülkemizdeki otomobil tutkunlarının da yakından takip ettiği bir yarışma düzenliyor. Bu etkinlik kapsamında Türkiye'de yılın otomobilini seçen dernek, araç almayı düşünen vatandaşlar için de fikir vermiş oluyor. Şimdiyse bu yıl beşinci kez düzenlenen etkinliğin kazananı belli oldu.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, OGD'nin yarışma için belirlediği modellerden bahsetmiştik. Söz konusu etkinliğini 17 farklı modelle başlatan dernek, geçtiğimiz hafta ise finale kalan 7 modeli açıklamıştı. Bu modeller; Opel Corsa, Citroen C5 Aircross, BMW 3 Serisi, Nissan Micra, Peugeot 2008, Renault Clio ve Mercedes-Benz A-Serisi Sedan'dı. Şimdiyse bu araçlar arasında en yüksek oyu alıp "Türkiye'de Yılın Otomobili" unvanına layık görülen aracın hangisi olduğu açıklandı.

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından yapılan açıklamalara göre finale kalmayı başarıp en düşük oyu alan araç Nissan Micra oldu. Özellikle son kasa tasarımı ile otomobil tutkunlarını etkilemeyi başaran Micra, toplamda 1.510 puan aldı. Nissan Micra'nın hemen üzerinde ise 1.850 puan alarak beklentilerin altında kalan Mercedes A-Serisi Sedan bulunuyor. Yapılan açıklamalara göre yılın otomobili etkinliğinin beşinci sırasında ise 1.890 puanla BMW 3 Serisi yer alıyor.

OGD'nin düzenlediği etkinlik, otomobil tutkunlarını bu noktaya kadar şaşırtıyor. Ancak listenin üst sıralarına çıktıkça işlerin biraz daha karmaşıklaştığını söyleyebiliriz. Derneğin açıklamalarına göre listenin dördüncü sırasında, 2,120 puan alan Citroen C5 Aircross bulunurken üçüncü sırada ise 2.540 puan almayı başaran Opel Corsa'yı görüyoruz.

2020 Türkiye'de Yılın Otomobili: Renault Clio

OGD'nin bu yıl beşinci kez düzenlediği yılın otomobili etkinliğinin kazananı 5.000 puanla Renault Clio oldu. Bu sonuca göre ülkemizin uzman otomobil gazetecileri, Renault Clio'yu yılın otomobili unvanına layık görmüş durumdalar. Aynı etkinlik, Türkiye'deki yılın ikinci otomobilinin ise Peugeot 2008 olduğunu ortaya koyuyor.

Webtekno Telegram kanalında gerçekleştirdiğimiz ankette ise Türkiye'de Yılın Otomobili oylaması şu şekilde gerçekleşmişti;