Malta, Esrarı Yasallaştıran İlk Avrupa Birliği Ülkesi Oldu

Malta, esrar üretim ve kullanımını yasallaştıran ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Karara göre Maltalılar, artık evlerinde kenevir yetiştirebilecek, yanlarında da bulundurabilecekler. Ancak yasaya göre kamuya açık alanlar ile çocukların yanında esrar kullanmak, net bir şekilde yasak.

Avrupa Birliği'nin yüz ölçümü bakımından en küçük üyesi olan Malta, oldukça radikal bir karar aldığını duyurdu. Bir süredir üzerinde çalıştıkları yasa düzenlemesini meclisten geçiren politikacılar, bireysel esrar üretim ve kullanımını ülke genelinde yasal hale getirdiler. Bazı şartlara sahip olan yasa, Avrupa'da yeni bir furya başlatabilir gibi görünüyor.

Meclisten geçerek yasalaşan karara göre Malta'da kişisel ve keyif amaçlı esrar kullanımı yapılabilecek. Bir Maltalı, 7 grama kadar esrarı yanında taşıyabilecek. Ayrıca dileyenler, 4 köke kadar keneviri evinde yetiştirebilecek. Malta, aldığı bu karar ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında esrar üretim ve kullanımını yasallaştıran ilk ülke oldu.

Kurallara uymayanlara ağır yaptırımlar var

Malta'daki esrar kanunu, iki önemli yasak kuralına sahip. Bunlardan ilki, kamuya açık alanlar. Yani bir Maltalı, kamuya açık olan hiçbir yerde esrar kullanamayacak. İkincisi ise çocuklar. Öyle ki çocukların bulunduğu ortamda esrar içerken yakalanan bir bireye 300 ila 500 euro aralığında ceza kesilecek.

Avrupa Birliği, kişisel ve keyif amaçlı esrar kullanımına pek de karşı değil. Yani esrar kullanımı aslında yasak ama büyük yaptırımlar yok. Örneğin Hollanda'da hükümetin denetiminde esrar satışına izin veriliyor. Ancak üretim yasak. Diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de Hollanda benzeri bir durum mevcut. Lüksemburg ise bir süredir esrar yasası üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Malta'nın aldığı karar bu açıdan önemli. Kararın Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkeleri etkilemesi ve yasallaşmanın kıta geneline yayılması bekleniyor.