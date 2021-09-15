Uyuşturucu Taşıyan Bir Drone, Okul Bahçesine Düştü

Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisindeki bir hapishaneye marihuana, USB-C dönüştürücüsü ve cep telefonu taşıyan bir drone, yolunu şaşırınca yanlışlıkla okul bahçesine düştü

Türkiye'de zaman zaman bakkaldan evlere ekmek taşırken gördüğümüz dronelar, sahip olduğu kapasitelere göre ağır paketleri bir noktadan diğer noktaya sorunsuz taşıyabiliyorlar. ABD'de droneların bu özelliğini kötü amaçla kullanmak isteyen bir kişi, drone ile birlikte uyuşturucu taşımacılığı yaparken az kalsın yakayı ele veriyordu.

ABD Brunswick County Şerif Bürosu, geçtiğimiz pazartesi günü saat 08.30 sularında Brunswick Akademisi'nin dışında düşen şüpheli bir paket üzerine ihbar aldı. Alınan önlemler sonrasında açılan paketin içinden uyuşturucu, USB-C dönüştürücü ve cep telefonu çıktı.

Paketin Lawrenceville Hapishanesi'ne gönderilmesi amaçlanmış

Paket ile ilgili soruşturma başlatan polisler, güvenlik kameralarını incelediği zaman paketin saat 05.30 sularında Brunswick Akademisi'ne düşen dronedan geldiğini, yaşanan olayın ardından bir kişinin gelip droneu aldığını ancak paketi ardında bıraktığını öğrendi.

Soruşturma kapsamında paketin, aslında yakın civarda bulunan Lawrenceville Hapishanesi'ne gönderilmek istendiğini tespit etti. Soruşturmanın başındaki kişi Şerif Roberts, bu yıl içerisinde benzer olaylar yaşadıklarını ve civarda gezinen dronelar hakkında ihbar almaya devam ettiklerini dile getirdi.