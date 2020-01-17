Rusya'nın en ünlü arkadaşlık uygulaması Mamba, 1 milyon dolar yatırımla Türkiye pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Mamba, ülkemizde geniş bir kitleye hitap eden Tinder ve Happn uygulamalarını geçmek istiyor.

Dünya çapında 40 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan Rusya merkezli ücretsiz arkadaşlık platformu Mamba, Türk kullanıcılara hizmet vermeye hazırlanıyor. Rusya’nın yüksek tirajlı gazetesi Kommersant’a konuşan Mamba’nın Pazarlama Müdürü Pyotr Boytsov, şirket olarak bu yıl Türkiye pazarına açılmaya başladıklarını ve bu doğrultuda 1 milyon dolar kaynak ayırdıklarını açıkladı.

Türkiye’nin 80 milyonluk nüfusuyla kendileri için öncelikli bir pazar olduğunu belirten Boytsov, “Mobil internet kullanma yoğunluğu yüzde 99. Her yıl akıllı telefon uygulamalarının kurulumunda çift rakamlı bir tempo mevcut. Bu bizim için çok önemli bir kıstas” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de en popüler ilk üç arkadaşlık uygulamasından biri olmak isteyen Mamba, Tinder, Happn, Jaumo gibi flört ve sohbet platformlarına iddialı bir rakip olmayı hedefliyor. Dijital medya araştırma şirketi Gemius’un geçtiğimiz aralık ayında yaptığı araştırmaya göre ülkemizde Tinder'ı 1 milyon 78 bin kişi kullanıyor. Bu sayının yüzde 20’sini kadınlar oluştururken, kalan yüzde 80’ini ise erkekler oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl İsrail’de muazzam bir başarı gösteren Rus arkadaşlık uygulaması Mamba, Ekim 2019 itibarıyla ülkede okCupid uygulamasından sonra en çok kullanılan uygulama olmuştu. Genç nüfus yoğunluğu bir hayli fazla olan Türkiye, flört ve arkadaşlık uygulamaları açısından oldukça canlı bir pazar konumunda. Zaten Mamba’nın ülkemiz için 1 milyon dolar yatırım ayırmasının altındaki neden de tam olarak bu. Türkiye’de Tinder ve Happn gibi platformlara olan ilgiyi göz önüne aldığımızda, Rus menşeli uygulamanın İsrail’deki başarısını ülkemizde de sürdürmesi içten bile değil.