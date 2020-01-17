Konum merkezli arkadaşlık uygulaması Tinder’daki kullanıcılara ait olduğu belirlenen 70.000'den fazla fotoğrafın çevrimiçi bir siber suç forumunda paylaşıldığı ortaya çıktı. Yalnızca kadın kullanıcılara ait olan fotoğrafların toplanma nedeni belirsizliğini koruyor.

Dünyanın en çok tercih edilen arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder, çok çarpıcı bir gelişmeyle gündemde. New York’un siber cinsel saldırı görev gücünün bir üyesi olan Aaron DeVera, gazetecilere verdiği demeçte, kötü amaçlı yazılım ticareti yaptığı bilinen bir internet sitesinde Tinder kullanıcılarına ait 70.000’den fazla fotoğraf tespit ettiklerini söyledi. DeVera ayrıca, söz konusu sitede kurbanlara ait olduğu tahmin edilen 16.000 Tinder kullanıcı kimliği içeren bir metin dosyası da bulduklarını ifade etti.

Fotoğrafların toplanma nedeni belirsizliğini koruyor ancak uzmanlar, yasadışı faaliyetler için kullanılabileceğinden endişe ediyor. En olumlu senaryo ise söz konusu fotoğrafların bir geliştirici veya şirket tarafından bir yüz tanıma teknolojisini eğitmek için kullanılma ihtimali olsa gerek. Fakat toplanan fotoğrafların yalnızca kadınlara ait olması kafaları karıştırıyor.

70 binden fazla Tinder kullanıcısının fotoğrafları bir forumda paylaşıldı

Bu çarpıcı olaya ilişkin konuşan bir Tinder yetkilisi, uygulamadaki kullanıcılara ait olan herhangi bir fotoğraf veya bilginin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasının kesinlikle yasak olduğunu söyledi. Bu durumu bir veri ihlali olarak nitelendirdiğini belirten Tinder, verilerin kaldırılması için çalışacağının sözünü verdi.

2017 yılında Google’ın yan kuruluşu Kaggle'daki bir araştırmacı, bir makine öğrenme modelini eğitmek amacıyla Bay Area kullanıcılarına ait 40.000 profil fotoğrafını kazıyarak yüz veri kümesi oluşturmuştu. Dolayısıyla benzer bir durumla karşılaşmamız içten bile değil.

Bir Tinder sözcüsü, “Üyelerimizi ve bilgilerini güvende tutmak için çok çalışıyoruz. Kötü niyetli kişilerin böyle bir ihlali gerçekleştirmesini zorlaştıracak yeni önemleri belirleyip uyguluyoruz” dedi. Şirketin, söz konusu olay özelinde nasıl bir güvenlik önlemi alacağı ise henüz belli değil.

Tinder ve OkCupid'in sahibi olan Match Group, kullanıcı verilerinin California Tüketici Gizlilik Yasası’ndaki düzenlemeler uyarınca üçüncü taraf sağlayıcılarla paylaşıldığını söylüyor. Amerikalı şirket ayrıca hassas bilgilerin reklam amacıyla kullanılmadığını belirtiyor.