Manchester City, 2026-2027 sezonunda kullanacağı bir resmî forma için yarışma başlattı. PUMA iş birliğinde başlatılan yarışma, yapay zekâ ile oluşturulan bir tasarımın resmî maçlarda kullanılmasını sağlayacak.

İngiltere'nin en çok sevilen futbol takımlarından Manchester City, PUMA ile dikkat çeken bir projeyi hayata geçirdi. Bu proje kapsamında Manchester City tutkunları, takımın 2026-2027 sezonunda giyeceği bir formayı tasarlama imkânı yakalamış olacak. Yapay zekâ destekli bir aracın kullanılacağı yarışma kapsamında bir hayranın tasarımı, Manchester City'nin üçüncü resmî forması olacak.

Manchester City ile PUMA arasındaki iş birliği kapsamında oluşturulacak forma tasarımları için, DeepObjects isimli yapay zekâ girişiminin metinden görüntü oluşturabilen üretsel yapay zekâsı kullanılacak. Her kullanıcıya 15 tasarım oluşturma ve bunları özelleştirme hakkı verilecek. Kullanıcılar, bu tasarımlardan sadece 2 tanesini sisteme yükleyebilecekler.

20 Aralık tarihine kadar zamanınız var

Manchester City ile PUMA'nın ortak açıklamasına göre resmî forma için başlatılan yarışma, 20 Aralık tarihine kadar devam edecek. Oylama sürecinde ise hem Manchester City hayranlarının hem de futbol takımı ile PUMA'nın belirleyeceği jüri üyeleri devreye girecek. Yarışmayı kazanan isim, bir karşılaşma için VIP seyehat paketi ile takımın imzaladığı bir formaya sahip olacak. Son 10'a kalmayı başaran finalistler de çeşitli hediyelerin sahibi olacaklar.

Eğer siz de bu yarışmanın bir parçası olmak ve Manchester City için forma tasarlamak isterseniz yapmanız gereken tek şey buradaki bağlantıya ulaşmak. Bir hesap oluşturduktan sonra hayalinizde tasarım için yapay zekâyı kullanmaya başlayabilir, oluşturduğunuz tasarımı yarışmaya gönderebilirsiniz.