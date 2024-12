OpenAI, metin girerek gerçekçi videolar oluşturmayı sağlayan Sora'yı tanıttı. Sora ile video üretmek artık bir yazı kadar kolay olacak.

OpenAI, sadece bir prompt ile son derece gerçekçi videolar oluşturabilen yeni aracı Sora'yı kullanıcıların kullanımına sundu. Gerçek ile sahteyi ayırt edemediğimiz bu dönemde Sora ile işler giderek daha da zorlaşacak gibi gözüküyor. OpenAI, ChatGPT Pro ve Plus kullanıcıları için yeni video oluşturma aracı Sora'yı tanıttı.

Sora'nın "Turbo" versiyonu, kullanıcıların yazıkları metinlerden 5 ile 22 saniye arasında değişen videolar oluşturmasına olanak tanıyor. Bu videolar, farklı en-boy oranlarında ve çözünürlüklerde yapılabiliyor, ancak video oluşturmak için kredi kullanımı gerekiyor. Kredi miktarı, video süresi ve çözünürlüğüne göre değişiyor.

Merakla beklenen Sora sonunda tanıtıldı

ChatGPT Plus planı, kullanıcılarına her ay 1.000 kredi sunarken, Pro planı ise 10.000 kredi sağlıyor. Krediler ise her ay yenileniyor ve devredilmiyor olacak. Videoların çözünürlüğüne göre ise kredi miktarları değişiyor olacak. 480p videolar 20 ile 150 kredi, 720p videolar 30 ile 540 kredi ve 1080p videolar 100 ile 2.000 kredi arasında kredi gerektiriyor.

Sora, kullanıcıları için bazı kısıtlamalar getiriyor. 18 yaş altındaki kişilerin yer aldığı, şiddet içeren veya “açık temalar” barındıran içeriklerin oluşturulması yasak. Ayrıca üçüncü tarafların telif hakkını ihlal edebilecek görüntüler ile kamuya mal olmuş kişiler, tanınabilir karakterler veya logolar içeren videolar da oluşturulamıyor. Sora, her oluşturulan videoya görsel bir filigran ekliyor.

OpenAI'nin web sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Sora, yalnızca belirli web ve mobil platformlarda erişilebilir. Ancak, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri bu listeye dahil edilmemiş. Desteklenmeyen bölgelerden Sora'ya erişim sağlanması durumunda, kullanıcıların hesaplarının yasaklanma veya askıya alınma riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Bu yaz ise aynı şekilde ChatGPT için geliştirdiği insan benzeri konuşma özelliği olan Gelişmiş Ses Modu'nun ilk sürümüne AB kullanıcıları dahil edilmemişti. OpenAI, bu gecikmenin bazı bölgelerde yapılan ek dış incelemelerden kaynaklandığını belirtti. OpenAI'nin yeni video oluşturma aracı Sora'nın Gelişmiş Ses Modu, Avrupa Birliği'nde gecikmeli olarak sunulacak. OpenAI, bu özelliklerin geliştirilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını ise ayrıca açıkladı.