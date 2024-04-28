Geçtiğimiz günlerde yayımlanan şehir kurma oyunu Manor Lords, ilk gününde 1 milyonu aşkın satış gerçekleştirdi. Oyun, kendi alanında da bir rekora imza attı.

Milyonlarca oyuncunun büyük bir heyecanla beklediği şehir kurma oyunu Manor Lords, geçtiğimiz günlerde resmen çıkış yaptı. Oyun, gelen son haberlere göre beklentileri de aşan bir ilgi görmeyi başarmış durumda. Hatta Manor Lords, kendi alanında bir rekora imza attı.

Yayımcı şirket Hooded Horse, X'te resmî hesabından bir açıklama yaptı ve Manor Lords'un ilk gününde 1 milyonu aşkın satış rakamına ulaştığını duyurdu. Üstelik oyuncular, henüz erken aşamada olmasına rağmen Manor Lords'a tam not verdiler. Oyunun Steam'de 12 binden fazla değerlendirmesi bulunuyor ve bunun yüzde 90 kadarı, "Çok Olumlu".

"Kendi türünde eş zamanlı oyuncu rekoru kırıldı"

Hooded Horse, oyunun eş zamanlı oyuncu sayısına ilişkin bilgiler de paylaştı. Yapılan açıklamada, oyunun 170 bin eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştığı, bunun şehir kurma oyunları türünde bir ilk olduğu belirtildi. Üstelim Steam istatistikleri, şirketi destekliyor. Şehir kurma türünün öncülerinden Civilization 6 en fazla 160 bin, Cities Skylines ise en fazla 75 bin eş zamanlı oyuncu sayısını görebilmişti.

Hooded Horse tarafından yapılan açıklama:

Dünkü lansmandan bu yana Manor Lords, şimdiden 1 milyondan fazla sattı ve Steam'de eş zamanlı oyuncu sayısı 170 bin ile zirveye ulaştı. Bu, bir şehir kurma oyunu için şimdiye kadarki en yüksek rakam. Tebrikler Manor Lords, yayımcınız olarak hizmet vermekten onur duyuyoruz!

3 milyon kişinin istek listesine eklediği Manor Lords ile ilgili detaylı bilgi için: