Gerçekçi ve keyifli bir Orta Çağ simülasyon deneyimi sunan Manor Lords çıkış yaptı.

Oyunculuk bakımından oldukça zengin geçen 2023 yılı, çok sayıda kaliteli yapımın oyuncularla buluşmasına vesile oldu. Bu oyunlardan bazıları direkt Game Pass gibi servislere gelerek herkes tarafından deneyimlenirken bazıları da içinde bulundukları platforma özel kalarak milyonlarca oyuncuya iç çektirdi.

Bu şekilde oyunların gelip geçişini izlerken elbette beklediğimiz yapımlar için de gün sayar olduk. Sadece bizim değil, 3 milyonu aşkın kişinin beklediği Manor Lords da bugün oyuncuların erişimine açılarak listeden ayrıldı. Söz konusu oyunumuz, Steam’in en çok beklenen oyunu olarak biliniyor.

3 milyon kişinin istek listesindeydi.

Oldukça detaylı bir orta çağ şehir kurma simülasyonu olan Manor Lords, tarihsel doğruluğa öncelik vermesiyle dikkat çekiyor. Tabii bunu sıkıcı kılmamak adına oyundaki mekanikler ve grafikler hem gerçekçi hem de renkli bir biçimde aktarılıyor. Strateji oyunlarına aşina olanların bileceği, arazi koşullarına göre karar verme durumu da oyunu dinamik kılıyor.

Oyunu dinamik kılan bir diğer yönü de mevsim mekaniği. Zira bahar aylarında bolluk içinde yüzerken bir yandan da kışı nasıl geçireceğinizi düşünmeniz gerekecek. Çatışma tarafında da gerçekçilik hakim. Bir savaşı kazansanız bile kaybettiğiniz her askeriniz şehrin bir parçası olduğundan savaşın bedelini hissedeceğiniz belirtilmiş. Çatışma mekanikleri ise gerçek zamanlı işliyor. Birliklerinizi eğitmeniz veya paralı asker almanız, savaş anında yönetmeniz ve mevsim şartlarına göre tehçizatınızı da değerlendirmeniz gerekecek.

Kaynak, silah, seçenek ve mekanik tarafında böylesine zengin bir yapımın, Greg Styczeń isimli tek bir geliştirici tarafından yapıldığını söylememiz, şüphesiz sizi şaşırtacaktır. Steam’de ve GOG’de yaklaşık 650 TL (indirimle 500 TL) fiyat etiketi olan oyun, Epic Games’te 999 TL’den satılıyor. Fakat Game Pass üzerinden de oyunu istediğiniz gibi deneyimleyebilirsiniz..