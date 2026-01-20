Marathon temalı Dualsense duyuruldu [Video]

Sony, Bungie’nin Marathon oyunu için PS5’e özel tema ve sınırlı üretim DualSense tanıttı. Ana ekran teması hemen geliyor, kontrolcü Mart 2026’da çıkacak.

Sony, Bungie’nin 2026’da çıkacak yeni oyunu Marathon için PS5 tarafında özel bir özelleştirme paketi hazırladı. Buna PS5 Welcome Hub arka plan teması, Marathon tasarımlı DualSense kontrolcü ve Pulse Elite kulaklık dâhil. Amaç, oyunun atmosferini konsol deneyimine taşımak.

Marathon temalı DualSense, beyaz zemin üzerine neon yeşil grafiklerle geliyor. Dokunmatik alanda oyunun logosu yer alıyor. Kontrolcü sınırlı sayıda üretilecek, ön siparişler 29 Ocak 2026’da açılacak. Satış tarihi ise oyunun çıkışına paralel.

PS5 ana ekranına eklenecek Marathon teması ise çok daha erken geliyor ve tüm oyuncular tarafından ücretsiz kullanılabilecek. Bu, Sony’nin son yıllarda God of War ve Spider-Man gibi oyunlarda izlediği stratejinin devamı.

Marathon’un 5 Mart 2026’da PS5, Xbox ve PC için çıkması bekleniyor. Bungie’nin klasik seriyi modern bir canlı servis yapısıyla geri getirmesi riskli ama bu tarz donanımsal destekler, Sony’nin oyuna ne kadar güvendiğini açıkça gösteriyor.