Amerikalı tasarımcı Stefanie Hook, nefes alıp verdikçe Marauder haritasının ortaya çıktığı Harry Potter temalı bir maske üretti. Hook'un maskeyle çektiği TikTok videosu bir anda viral oldu.

Koronavirüs salgını hayatımızda pek çok şeyi etkiledi ve yeni normal olarak adlandırılan bir yaşam şeklini de şekillendirmiş oldu. Bu yeni normalin getirdiği en önemli değişikliklerden biri de maske takmak olarak karşımıza çıkıyor.

Maskeler popülerleştikçe yeni maske tipleri ve maske modaları da ortaya çıkmaya başladı. Çeşitli baskılı maske modellerini internette ve insanların yüzünde görmek normal hâle geldi. Amerikalı bir tasarımcının kendi Harry Potter temalı maskesiyle çektiği TikTok videosu da viral oldu.

Nefes alıp verdikçe değişen maske:

Amerikalı tasarımcı Stefanie Hook, normalde kendi firması CPEX için interaktif oyuncaklar ve aksesuarlar tasarlayıp üretiyordu. Hook'un son olarak tasarladığı şeyse Harry Potter temalı bir maske oldu. Maskenin üzerinde nefes alıp verdikçe Marauder haritası ortaya çıkıyor.

Hook, çarşamba günü yeni maskesini sergilediği bir TikTok videosu çekti. Normalde siyah olan maske, Hook her nefes alıp verdiğinde değişti ve Harry Potter evrenindeki Marauder haritasının maskenin üzerinde ortaya çıktığı görüldü. Şu ana kadar video 415 bin defa izlendi.

Normalde kendi firması olan CPEX üzerinden el yapımı pelüş oyuncaklar ve aksesuarlar satan Hook, geçtiğimiz haftalarda da maskeler satmaya başlamıştı. Hook, yeni maskesinin altındaki fikrinse gerçek dünyaya 'biraz büyü katmak' olduğunu söylüyor.

Maskeler tıbbi değil:

Hook'un internet sitesini incelediğimizde maskelerin, tıbbi anlamda koruyuculuğunun olmadığını ancak Amerika Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) tarafından verilen dikiş talimatlarına uygun olarak imal edildiklerini görüyoruz. CDC, şu anda insanlara başkalarından 1,5 metre mesafede duramayacakları ortamlarda bez maskeler takmaları tavsiyesinde bulunuyor.

Hook, bu maskelerin kendi yapmayı sevdiği interaktif ürünlerin bir örneği olduğunu söylüyor. Gelen tepkilerden memnun olan Hook, kendi sitesi üzerinden bu maskelerden belli sayıda üretip satmayı planladığını da ifade ediyor. Hook’un ayrıca farklı kurgu evrenlere ait maskeleri de bulunuyor.