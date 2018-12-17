Hayallerini resmeden Murat Akyol (19), yeteneği ve sınırsız hayal gücü ile sınırları aşarak pek çok gözü üzerine çekmeyi başardı.

Mardin ilimizde yaşayan 19 yaşındaki genç Murat Akyol'un ünü, hazırladığı fotoğraflar sayesinde sınır dışına yayıldı. Hayallerini resmettiğini söyleyen Akyol, resme gönülden bağlı olduğunu söylüyor. Akyol'un ortaya çıkardığı eserler gerçekten çok etkileyici ve her biri övgüyü hak ediyor. Biz de lafı fazla uzatmadan sizleri Murat Akyol'un çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıkan muazzam fotoğraflarla baş başa bırakıyoruz.

22. Ay, yeryüzüyle buluşup şelaleye dönüşüyor.

21. Boynuzları alev alan bir geyik fikri, kulağa da göze de enteresan geliyor.

20. Okyanus tabanındaki bir tarlada şemsiyenizle denizanalarının yanından geçtiğinizi düşünün.

19. Akyol'un hayal gücünün evrenlere sığmadığı anlaşılıyor.

18. 70'lerin Cadılar Bayramı'ndan kalma bir fotoğraf gibi.

17. Gecenin karanlığında, geyiğin boynuzlarının arasından Ay yol gösteriyor.

16. Ufuk noktasına kadar uzanan rahatlatıcı bir gökyüzü.

15. Ay'ı ateşe verip Güneş'e rakip yapan bir insan.

14. Lambayı temizleyen, olduğundan ufak bir insan mı yoksa olması gerekenden büyük bir lamba mı?

13. Kendine bir yuva arayan dev boz ayısı.

12. Zaten anlamını yitirmiş şeyler bile bazen bizden -bir daha gelmemek üzere- ayrılabilir.

11. Doğru bildiğimiz yolların bizi çok yanlış yere götürebileceği ihtimali.

10. NASA'nın Dünya Ekspresi.

9. Sokağın ortasında, bina boyunda bir flamingo.

8. Felaketin geldiğini bile bile geri adım atmayan, korkmayan bir cesur.

7. Yeryüzünü uzaydaki balkonundan seyreden bir kişi.

6. Kuzey Işıkları eşliğinde bir deniz feneri.

5. Bazen uzansak da dokunamayacağımız kişiler vardır.

4. Ağaçları da alıp götürecek gibi duran bir küçük Güneş.

3. Gökdelenlerin bulunduğu bir mekanda doğal ortamından edilmiş üzgün bir zebra.

2. Hayatımızı dilediğimiz gibi şekillendirebiliriz. Yeter ki doğru malzemeler elimizde olsun.

1. Ay'ın etrafı aydınlattığı bir gecede kayığında bir balıkçı.

Murat Akyol'un oldukça başarılı çalışmalarının devamına, buradan ulaşabilirsiniz.