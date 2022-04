Ünlü oyuncu Margot Robbie'nin başrolünde olacağı Barbie filminden ilk fotoğraf Warner Bros. tarafından paylaşıldı. Robbie, fotoğrafta pembeler içinde poz verdi.

Pazartesi günü başlayan ve yarın sona erecek olan Las Vegas’taki CinemaCon etkinliği, dev yapımcıların pek çok yeni film duyurusuna ev sahipliği yaptı. Bu filmlerden birisi de Warner Bros.’un daha önce duyurduğu Barbie filmi idi. Dünyanın en ikonik karakterlerinden Barbie, dün başrol oyuncusuna ve çıkış tarihine kavuştu.

Warner Bros. tarafından yapılan duyuruda, Barbie filminin 21 Haziran 2023’te çıkacağı açıklanırken, Barbie’yi canlandıracak oyuncununsa Margot Robbie olacağı açıklandı. Barbie filminin duyurusunun ardından Warner Bros., Margot Robbie’nin Barbie olarak gözüktüğü ilk fotoğrafı da paylaştı.

Margot Robbie'nin Barbie'sinden ilk görüntü:

Barbie filmi, Margot Robbie’nin yanı sıra pek çok tanıdık isme daha ev sahipliği yapacak. Filmin oyuncu kadrosunda Ryan Gosling, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Simu Liu ve Will Ferrell gibi ünlü isimler yer alacak. Filmin yönetmenliğiniyse daha önce daha önce Lady Bird ve Little Women filmlerinin yönetmen koltuğunda gördüğümüz Greta Gerwig üstlenecek.

Warner Bros., CinemaCon etkinliğinde Barbie'nin yanı sıra Black Adam, Elvis, Wonka, The Flash, Shazam! Fury of the Gods ve Aquaman and the Lost Kingdom yapımlarından da yeni görüntüler paylaşmıştı.