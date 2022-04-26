Sinema dünyasının efsanelerinden Ghostbusters serisi, 2016 yılındaki dönüşünün ardından beşinci filmiyle geri geliyor. Sony, CinemaCon etkinliğinde serinin beşinci filminin yapım aşamasında olduğunu açıkladı.

Sinema dünyasının beklenen etkinliklerinden CinemaCon, bugün Sony’nin duyurularıyla birlikte şimdiden gündemi meşgul etmeye başladı. Etkinlik sırasında merakla beklenen Venom serisinin üçüncü filmini resmen duyuran Sony, bu kez farklı ve efsanevi bir serinin de duyurusunu yaptı.

Sony, Ghostbusters (Hayalet Avcıları) serisinin yeni filmi olacak Ghostbasters 5’i resmen duyurdu. İlk olarak 1984 yılında çıkan ve günümüzde o filmiyle efsane olmaya devam eden seri, 2016 yılında yeniden ekranlara dönüş yapsa da izleyenlerden çok yüksek puanlar almayı başaramamıştı.

Orijinal isimler henüz doğrulanmadı

Sony, yeni Ghostbusters filmiyle alakalı herhangi bir detay paylaşmadı. Serinin yeniden canlandırıldığı filmlerde orijinal kadrodan isimleri görmüş olsak da, bu filmde de o isimleri görüp görmeyeceğimiz henüz bilinmiyor. Aynı şekilde filmin yönetmeninin 2021 filmindeki gibi orijinal filmlerin yönetmeninin oğlu olan Jason Reitman’ın olup olmayacağı da henüz kesin değil.

Son olarak geçtiğimiz yıl Ghostbusters: Afterlife ile geri dönen seri, yeni filmde hikâyeyi burada kalan yerden ilerletecek gibi duruyor. Afterlife, hayalet avcılarının hayaletleri tuttuğu ünitede bir sızıntı olduğunu göstererek sona ermişti. Bu da serinin devamının geleceğinin büyük bir işaretiydi.