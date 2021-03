Sinema dünyasının güzel ve yetenekli ismi Margot Robbie, yer aldığı filmlerin hepsinde ustalığını konuşturuyor. Böylece canlandırdığı karakterleri unutmak hiç de kolay olmuyor.

Margot Robbie, istisnasız yer aldığı tüm filmlerde başarısını konuşturdu. Geçmiş yıllarda Robbie’yi daha çok süper kahraman filmlerinde Harley Quinn olarak görmüş olsak da kendisi daha büyük rollerinden altından ustalıkla kalkabiliyor.

Sevilen Margot Robbie karakterlerinin arasında Harley Quinn dışında The Wolf of Wall Street’teki Naomi, Focus’taki Jess gibi karakterler bulunuyor. Ayrıca Margot Robbie Barbie filminde Barbie’ye hayat verecek. 2022 yılında vizyona girmesi planlanan film için de çalışmalar sürdürülüyor.

IMDb puanlarına göre en iyi Margot Robbie filmleri:

Mary Queen of Scots (İskoçya Kraliçesi Mary)

Whiskey Tango Foxtrot

Focus (Fokus)

Bombshell (Skandal)

Suite Française (Aşk Uğruna)

Goodbye, Christopher Robin (Elveda Christopher Robin)

I, Tonya (Ben, Tonya)

Once Upon a Time... in Hollywood (Bir Zamanlar... Hollywood'da)

About Time (Zamanda Aşk)

The Wolf of Wall Street (Para Avcısı)

İhanet, isyan ve entrikalarla dolu: Mary Queen of Scots (İskoçya Kraliçesi Mary):

Yayın: 2018

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

Yönetmen: Josie Rourke

Oyuncular: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden

IMDb puanı: 6,3

John Guy’ın ‘Queen of Scots: The True Life of Mary Stuart’ adlı kitabından uyarlanan film, erkeklerin baskın olduğu dünyada ayakta kalmaya çalışan iki kraliçenin hikayesini konu alıyor. Birbirlerinden bambaşka yaşam sürselerde omuz omuza vererek iki ülkede barışı sağlamayı hedeflerler. Ancak zamanla hırs ve kıskançlık baş göstermeye başlar.

Gerçek olaylardan esinlenen bir komedi filmi: Whiskey Tango Foxtrot:

Yayın: 2016

Tür: Komedi, Dram, Biyografi

Yönetmen: Glenn Ficarra, John Requa

Oyuncular: Tina Fey, Margot Robbie, Martin Freeman

IMDb puanı: 6,6

Whiskey Tango Foxtrot, gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenilen bir diğer film. New York’taki işinden ve yaşamından sıkılan gazeteci Kim Baker (Tina Fey), radikal bir karar alıp Afganistan’daki bir göreve gönüllü olarak katılır. Evinden kilometrelerce uzakta tamamen farklı bir atmosferde bulunan Kim’in şoku atlatmasına maceraperest bir gazeteci (Margot Robbie), foto-muhabir (Martin Freeman) ve bir albay (Billy Bob Thornton) ona yardım eder.

İki yetenekli oyuncu bir arada: Focus:

Yayın: 2015

Tür: Komedi, Suç, Dram

Yönetmen: Glenn Ficarra, John Requa

Oyuncular: Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro

IMDb puanı: 6,6

Dönemin en usta dolandırıcılarından biri olan Nicky’in (Will Smith) günün birinde yolu acemi dolandırıcı Jess (Margot Robbie) ile kesişir. Sıradanlıktan uzak bir kadın olan Jess, soygun konusunda en az Nicky kadar büyük bir potansiyel taşımaktadır.

Bombshell (Skandal):

Yayın: 2019

Tür: Biyografi, Dram

Yönetmen: Jay Roach

Oyuncular: Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie

IMDb puanı: 6,8

Bombshell, Fox News’ün kurucusu ve CEO’su olan Roger Ailes’in büyük olay yaratan taciz skandalının perde arkasında yaşanan olayları konu ediyor. Filmde Margot Robbie, kurgusal Fox News yapımcısı Kayla Pospisil'i canlandırıyor.

Suite Française (Aşk Uğruna):

Yayın: 2014

Tür: Dram, Romantik, Gerilim

Yönetmen: Saul Dibb

Oyuncular: Michelle Williams, Kristin Scott Thomas, Margot Robbie

IMDb puanı: 7,0

Margot Robbie her ne kadar başrolleri Michelle Williams ve Kristin Scott Thomas ile paylaşsa da filmde oldukça göze çarpan başarılı bir performans sergiliyor. Aynı adlı romandan uyarlanan film, Almanya'nın Fransa'yı işgali sırasında bir Fransız köylü ile bir Alman askeri arasında filizlenen romantizmi anlatıyor.

Hoş vakit geçirebileceğiniz harika bir biyografi filmi Goodbye, Christopher Robin (Elveda Christopher Robin):

Yayın: 2017

Tür: Biyografi, Dram, Aile

Yönetmen: Simon Curtis

Oyuncular: Domhnall Gleeson, Margot Robbie, Kelly Macdonald

IMDb puanı: 7,1

Savaş sonrası İngiltere’sinde savaşa katılan, sonrasında post travmatik stres bozukluğu yaşayan ünlü çocuk edebiyatı yazarı A. A. Milne’nin gerçek hayat hikayesini anlatıyor. Filmde Margot Robbie, A.A. Milne'in karısı Daphne de Sélincourt'u canlandırıyor.

Bir buz patencinin başarı dolu hikayesi: I, Tonya (Ben, Tonya):

Yayın: 2017

Tür: Biyografi, Komedi, Dram

Yönetmen: Craig Gillespie

Oyuncular: Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney

IMDb puanı: 7,5

Margot Robbie, bir biyografi filmiyle daha karşımıza çıkıyor. Robbie’ye En İyi Aktris kategorisinde Akademi Ödülü kazandıran film I, Tonya, buz patenine gönül veren hırslı sporcu Tonya Harding’in başarı öyküsünü ele alıyor.

60’lı yıllara geri dönüyoruz: Once Upon a Time... in Hollywood (Bir Zamanlar... Hollywood'da):

Yayın: 2019

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

IMDb puanı: 7,6

Oyunculuk yapan Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), kendini dizi sektöründen uzaklaştırmak ve film sektörüne adım atmak ister. Onun dublörü Cliff Booth (Brad Pitt) da bu konuda onunla hemfikirdir. Margot Robbie, filmde Hollywood filmlerinin yeni gözde oyuncusu Sharon Tate’i canlandırıyor.

Zaman yolcusu bir aşığın hikayesi: About Time (Zamanda Aşk):

Yayın: 2013

Tür: Komedi, Dram, Fantastik

Yönetmen: Richard Curtis

Oyuncular: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy

IMDb puanı: 7,8

Tim Lake (Domhnall Gleeson), 21 yaşına bastığında ailesindeki tüm erkekler gibi kendisinin de zamanda seyahat etme yeteneğinin olduğunu öğrenir. Londra'ya taşındıktan bir süre sonra Mary (Rachel McAdams) adında bir kadınla tanışır ve ona aşık olur. Tim, herkesten sır gibi sakladığı yetenekleri Mary ile olan ilişkisinde de kullanmaya başlayınca işler tahmin edilemez bir boyuta ulaşır.

Dünyanın en ünlü borsacısı Jordan Belfort'un gerçek hikayesi: The Wolf of Wall Street (Para Avcısı):

Yayın: 2013

Tür: Biyografi, Suç, Dram

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie

IMDb puanı: 8,2

Kara mizah filmi olan Para Avcısı, senaryosu Jordan Belfort'un aynı isimli otobiyografik romanından uyarlandı. Genç ve hırslı bir borsacı olan Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) çok para kazanma umuduyla Wall Street borsasında ilk olarak komisyoncu olarak başlar. Daha sonrasında ise bulduğu bir açığı daha sonrasında ise CEO olur.

Listede yer almayan ama izlemeye değer diğer Margot Robbie filmleri: