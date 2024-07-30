Mario & Sonic at the Olympic Games serisi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin NFT ve E-spor anlaşmaları yapmak istemesinden dolayı sona erdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), uzun yıllardır olimpiyatlarla birlikte çıkan Mario & Sonic at the Olympic Games oyunlarını sonlandırdı. Komitenin kararında yeni ortaklıklar kurmak, NFT'ler ve E-spor anlaşmaları gerçekleştirmek istemesi etkili oldu.

Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan 2024 Yaz Olimpiyaları için yeni bir oyun gelmemiş olması internette tartışma konusu olmuştu. Konuyla ilgili olarak Eurogamer'a konuşan serinin arkasındaki deneyimli isim Lee Cocker, IOC'nin 2020'de Nintendo ve Sega ile olan lisans anlaşmasını yenilememeye karar verdiğini ve bunun yerine başka ortaklıklar aradığını belirtti. IOC, yeni ortaklıklarla daha fazla gelir elde etmeyi hedefliyor.

2007'den bu yana altı oyun çıkmıştı

Mario & Sonic at the Olympic Games serisi ilk olarak 2007 yılında karşımıza çıkmıştı. Seriden çıkan 6 oyun da büyük başarı yakaladı. Öte yandan spor dallarının tekrar etmesi nedeniyle oyunlara olan ilgi ilk baştaki kadar büyük değildi.

Bununla beraber bu yılın oyunlarının tamamen oyunlardan uzak olduğunu da söyleyemeyiz. Nintendo ve Sega'nın maskotlarıyla yollarını ayıran IOC, NFT ve E-spor alanında alternatifler arıyor. Ayrıca 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için, Power Rangers oyunlarını da geliştiren nWay tarafından geliştirilen, hem mobilde hem de Epic Games üzerinden bilgisayarda oynanabilen Olympics Go! adlı bir oyun bulunuyor. Oynaması ücretsiz bu oyun NFT'leri de içeriyor.