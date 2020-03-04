Savcılık, Marisa Papen Hakkında Yakalama Kararı Çıkardı

Belçikalı manken Marisa Papen, 2018 yılında Türkiye’de verdiği pozlar sebebiyle büyük tepki çekmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı ve Papen hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Yaklaşık üç ay önce Ayasofya’da ve Kapadokya’da verdiği pozlarla tepki çeken Belçikalı manken Marisa Papen’e soruşturma başlatılmıştı. Papen, Ayasofya’da verdiği pozun yanı sıra Türk bayrağı üzerinde verdiği çıplak poz sebebiyle de tepkileri çekmişti.

Pozları nedeniyle tepkilere neden olan Belçikalı manken hakkındaki soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık tarafından Papen hakkında, ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Mısır ve Kudüs’te de ceza almıştı

Facebook’ta 66 binden fazla takipçisi olan Belçikalı manken, sadece Türkiye’de değil farklı ülkelerde de verdiği pozlarla tepki çekmişti. Papen, daha önce Kudüs ve Mısır’daki kutsal sayılan topraklarda da tepki çeken pozlar vermişti. Belçikalı manken, buradaki pozları sebebiyle tutuklansa da para cezasıyla serbest kalmıştı.

Marisa Papen’in ülkemizde olay yaratan pozları ise 2018 yılında gerçekleşti. Papen, Ayasofya’da giydiği çarşafı kaldırarak poz verirken Kapadokya’da da Türk bayrağının üstünde çıplak pozlar vermişti. Daha sonra Papen hakkında Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ve Boğaz’da çekilen fotoğrafları sebebiyle vatandaşlar tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Papen hakkında yapılan suç duyuruları sonrasında yaklaşık 3 ay önce hakkında soruşturma başlatıldı. 3 ay önce gerçekleştirilen bu soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu, “hayasızca hareketlerde bulunmak”, “devletin egemenlik alametini alenen aşağılama” suçlarından soruşturma başlattığı Belçikalı manken Marisa Papen hakkında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı.