Mark Zuckerberg'in Facebook'ta yaptığı bir paylaşım, yapılan sansür nedeniyle dikkat çekti. Zuckerberg, kullandığı MacBook'taki Apple logosunu sansürlemişti. Peki Facebook'un kurucusu neden böyle bir şey yapmış olabilir.

Şimdiki adı Meta olan Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, resmi hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Aslında bu paylaşım oldukta standart sayılabilecek bir fotoğraftı. Açıklamada ise dünyanın en büyük fast food zincirlerinden McDonald's'ın Meta'ya ait iletişim ağı Workplace'e katılmasından bahsediliyordu. Ancak paylaşımı haberimize konu yapan konu bu değil.

Mark Zuckerberg, paylaştığı fotoğrafta McDonald's ürünlerinin olduğu bir masada bulunuyor, sahip olduğu MacBook'ta çalışıyor gibi görünüyordu. Buraya kadar da her şey normaldi. Ancak Zuckerberg, paylaştığı fotoğrafta MacBook'un üzerindeki Apple logosunu sansürlemeyi tercih etmişti. Tamam da niye?

Apple Workspace müşterisi olmadığı için mi böyle bir şey yapıldı?

Mark Zuckerberg, neden böyle bir şey yaptığına dair hiçbir açıklamada bulunmadı. Ancak takipçileri, kendi teorilerini ortaya atmakta gecikmediler. Pek çok kişiye göre MacBook'un üzerindeki logonun sansürlenmesinin nedeni, Apple'ın Workplace müşterisi olmamasıydı. Bu, pek çok kişiye göre tutarlı bir teori olarak görüldü. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus daha var.

Açık konuşmak gerekirse Apple ile Meta'nın arası pek de iyi değil. Çünkü Apple, iPhone'lar için yayınladığı bir güncelleme ile Facebook gibi platformların kullanıcı verilerini toplamasını engelledi. Bu da Meta'nın çalışmalarına sekte vurdu. Bunun nedeni ise Facebook ve türevleri üzerinden reklamverenlerin bulunması ve burada çok büyük bir paranın dönüyor olmasıydı. Mark Zuckerberg, buna bir tepki olarak da MacBook'un logosunu sansürlemiş olabilir.