Facebook Kendi Oyunumuzu Üretme ve Oynama İmkanı Sunuyor

Meta geçen yıl satın aldığı Unit Games’in geliştirdiği Crayta’nın Facebook Gaming bulut akış hizmetine girdiğini ve Crayta’nın hem cep telefonundan hem de bilgisayar üzerinden oyun oluşturup, oynama imkanı sağlayacağını açıkladı.

Sanal gerçeklik alanında büyük yatırımlar yapılmaya devam ederken Meta, geçen yıl Crayta adlı oyun geliştirme platformunun geliştiricisi Unit 2 Games’in Facebook tarafından satın alındığını duyurmuştu. Meta, bugün yaptığı açıklamada arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak oyun oluşturmanıza ve oynamanıza olanak tanıyan Crayta’nın Facebook Gaming’in bulut akış hizmetine getirdiğini duyurdu.

Şirket, Haziran 2021’de Crayta’nın arkasındaki oyun stüdyosu Unit 2 Games’i satın almıştı. Anlaşmanın mali şartları açıklanmazken Unit 2 Games ekibinin tamamı Meta’ya katılmıştı. Başlangıçta Google Stadia’ya özel olarak piyasaya sürülen Crayta daha sonra Epic Games Store’da kullanıcılara sunulmuştu.

Crayta 2B oyunlar geliştirmeyi kolaylaştırıyor

Meta, Crayta’nın kullanımının son derece kolay bir geliştirici araç setine sahip olduğunu ve isterseniz cep telefonunuzla isterseniz de bilgisayarınız üzerinden oyun geliştirip, arkadaşlarınızla oynayabileceğinizi açıkladı. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, yapılan lansmanda, “Yüksek kaliteli 3B ortamda bir oyunun çalışmasını istiyorsanız bunu bir tarayıcıda ya da telefonda üretmek çok zordur. Ancak bunu bulut altyapısı sayesinde yapabilmek ve ardından tüm dünyayla paylaşmak oldukça büyük bir ilerleme” açıklamasında bulundu.

Crayta’yı Facebook Gaming bulut akış hizmetinde kullanıma sunduktan sonra diğer kullanıcıların oyunu oynamak için bilgisayarına indirmesine gerek yok. Oynaması tamamen ücretsiz olan platform, Facebook hesabı olan herkesin kullanımına açık olacak. Zuckerberg, bugüne kadar insanların çoğunun Metaverse’yi sanal ve artırılmış gerçekliğe sahip 3B deneyimler olarak düşündüklerini ancak Crayta’nın sunduğu bu özellik, Metaverse deneyimlerinin her türlü 2B ortamında bile çok kolay bir şekilde yeni şeyler oluşturulabileceği ve keyfinin çıkarılabileceğini gösterdiğini belirtti.

Platform üzerinde 15 dakikada oyun oluşturmak mümkün

Şirket, Crayta’yla birlikte kodlama ya da diğer başka becerilere gerek kalmadan 15 dakika gibi kısa bir süre içinde basit yapıda, birçok oyuncuyla aynı anda oynayabileceğiniz bir oyun oluşturmanın ve bunu dünyayla paylaşmanın mümkün olduğunu söylüyor. Platform, aynı anda 20 kişinin oyun oynamasını izin veriyor. Ayrıca bugün yapılan duyuruda Zuckerberg, Facebook Gaming bulut oyunları kısmının Batı Avrupa’da da kullanıma sunulduğunu açıkladı.

İşte Crayta’nın tanıtım videou: