Mark Zuckerberg, Hawaii'yi Kolonileştirmekle Suçlanıyor

Mark Zuckerberg ile eşi Pricilla Chan'in Hawaii'de 110 dönümlük daha arazi satın alması, ABD'nin gündemine oturdu. Bu satın alma ile Kauai isimli adadaki toplam arazisi 1510 dönüme ulaşan Zuckerberg, bölgeyi "kolonileştirmek"le suçlanıyor.

Dünyanın en zengin isimlerinden bir tanesi olan Mark Zuckerberg, ABD'de dikkat çeken bir meseleyle gündemde. Hawaii'ye bağlı Kauai isimli adadaki arazisini 110 dönüm daha büyüten iş insanı, bölge halkının tepkisinden kaçamadı. Zaten 1400 dönümlük bir araziye sahip olan, son satın almayla da toplam arazisini 1510 dönüme çıkaran Zuckerberg, Kauai'yi "kolonileştirmek" ile suçlanıyor.

Aslına bakacak olursak bölgedeki tepkinin pek de haksız olduğunu söyleyemeyiz. Zira satın almalar nedeniyle hem turistlerin hem de bölge halkının en sevdiği plajlar, Mark Zuckerberg ile eşi Pricilla Chan'in mülkü haline geldi. Üstelik Mark Zuckerberg, bölgeye 707 dönümlük bir duvar ördürdü ve bölge halkı ile kendi arazisinin bağını tamamen kesti.

"Mark Zuckerberg'in Kauai'yi Kolonileştirmesini Durdur" kampanyası başlatıldı

Mark Zuckerberg'in Hawaii'deki arazisini görüyorsunuz. Mavi renkli sınır, 2021'de satın alınan arazinin büyüklüğünü göstermektedir. Sınırlar, yaklaşık olarak çizilmiştir.

Mark Zuckerberg'in Hawaii'deki arazisi, balta girmemiş ormanlara da sahip. Bölgedeki insanlar, bu durum nedeniyle de tepki gösteriyorlar. Zira satın alma koşulları bilinmiyor. Yani Zuckerberg ailesinin söz konusu ormanları yok etme ihtimali var. İşte tepkilerin bir bölümünün nedeni de tam olarak bu.

İstenmeyen kişi ilan edilen Mark Zuckerberg ile eşi hakkında bir de kampanya başlatıldı. İnternet üzerinden başlatılan bu kampanyaya "Mark Zuckerberg'in Kauai'yi Kolonileştirmesini Durdur" ismi verildi. Şu ana kadar 1 milyon civarı imza toplanan kampanyanın bir sonuca ulaşıp ulaşmayacağı şimdilik bilinmiyor.