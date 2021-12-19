Facebook, adını Meta olarak değiştirerek içinde bulunduğu skandalları geride bırakamamış gibi gözüküyor. Yahoo! Finance tarafından yapılan ‘yılın en kötü şirketi’ oylamasında Meta ilk sırada yer alıyor. Buna ek olarak yılın en başarılı şirketi de bu oylama sonucunda belli oldu.

Facebook, yeni adıyla Meta, belki de okurlarımızı pek de şaşırtmayacak bir gelişmeyle yeniden gündeme geldi. Şirket, son yıllarda bitmek bilmeyen bir eleştiri yağmuruna maruz kalıyor. Kullanıcılarının gizliliğini hiçe sayan uygulamaları ve ‘kişiselleştirilmiş reklam’ sunmaya yönelik çalışmalarıyla tepkileri üzerine çeken şirket, belki de bir nevi beyaz sayfa açmak için adını değiştirmeye karar vermişti. Ancak Zuckerberg ve Meta, geçmişten kaçamıyor.

Eski adıyla Facebook’un bu kadar tepki ve eleştiri toplamasının başlıca nedenlerinden birisi de platformda dolaşan yanıltıcı ve zararlı bilgilerin denetlenmiyor olmasıydı. Bu konuda akademisyenlerden de şirkete açık bir mektup gönderilmişti. Hal böyle olunca Meta’nın piyasadaki performans ve başarı oranı da büyük oranda düştü. Yahoo! Finance de bu yılki şirket sıralamasında Meta’yı ‘yılın en kötü şirketi’ ilan etti.

Yılın en başarılı şirketi Microsoft seçildi:

Yahoo! Finance, her yıl olduğu gibi 2021’de en başarılı olan şirketi seçti. Microsoft, yılın en başarılı şirketleri listesinde ilk sırayı almayı başardı. Meta ise ‘yılın en kötü şirketleri’ listesinde ilk sırada yer alıyor. Yahoo! Finance takipçileri tarafından yapılan oylamada Meta, en fazla olumsuz yorum alan şirket oldu. Yorumların en dikkat çeken yanıysa her bir şikayetin farklı bir konu hakkında olmasıydı. Yılın en kötü ikinci şirketi seçilen Alibaba, Meta’dan %50 daha az negatif yoruma sahip.

Şirket için yapılan eleştiri yorumlarının büyük bir çoğunluğunun ‘gençler ve çocukların üzerindeki etkisiyle ilgili’ olduğu açıklandı. Oylamaya katılanların bir kısmı, şirketin adını değiştirerek bir yere varamayacağı düşüncesindeyken diğer bir kısmı da yapılan yanlışları düzeltmek için bir adım olduğu görüşünde. Peki, sizin fikriniz nedir? Meta ‘yılın en kötü şirketi’ olmayı hak ediyor mu? Yoksa sizin aklınızda başka bir şirket var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.