Mark Zuckerberg'ün Korunması İçin Harcanan Para Açıklandı

Meta, SEC'e sunduğu son raporunda Mark Zuckerberg ve ailesinin korunması için yapılan maddi harcamaların tutarını açıkladı. Buna göre Meta, 2021 yılında Zuckerberg'ü korumak için 26,8 milyon dolar harcadı.

Günümüzde büyük şirketlerin büyük yöneticilerini de korumak oldukça büyük masraflı bir işlem. Peki, dünyanın robot(!) olarak tanıdığı, Meta’nın kurucusu ve CEO’su olan Mark Zuckerberg’ü korumak her yıl ne kadar paraya mâl oluyor? İşte bu sorunun cevabı, doğrudan Meta tarafından verildi.

Meta, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu son raporunda Mark Zuckerberg’ün korunması için yapılan harcamalara da yer verdi. Belgelerde Zuckerberg’ün evindeki koruma önlemlerinden seyahatine kadar tüm koruma önlemleri için harcanan paranın toplamı gösterildi.

Mark Zuckerberg için 26,8 milyon dolar harcandı:

Buna göre Meta, yalnızca Mark Zuckerberg’ü korumak için 2021 yılı boyunca toplam 15,2 milyon dolar harcama gerçekleştirdi. Üstelik bu para, Zuckerberg’ün ailesini ya da yakınındakileri kapsamıyordu. Zuckerberg’ün ailesinin koruması için yapılan 10 milyon dolarlık harcama ve kendisinin yolculuğu için ayrılan özel uçak için yapılan 1,6 milyon dolarlık harcama da hesaba katılınca toplam miktar 26,8 milyon dolara yükseldi.

Meta, diğer üst düzey yöneticisi olan şirketin COO’su Sheryl Sandberg için de büyük bir koruma masrafı yaptığını ortaya koydu. Buna göre şirket, 2021 yılında Sandberg’in koruması için 9 milyon dolar harcadı. Kendisinin özel uçağı içinse 2,3 milyon dolarlık harcama yapıldığı belirtildi.

Yöneticilere yapılan harcama konusunda Meta’daki isimlere en yakın olan isimse Google’ın CEO’su Sundar Pichai idi. Google, Pichai’nin koruması için 4,3 milyon dolar harcama yapmıştı.