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Ünlü Markaların Logoları Rakipleriyle Değişseydi Nasıl Görünürdü?

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Farklı sektörlerin önde gelen yerli ve yabancı markaların ikonik logoları bulunuyor. Peki rakip firmalar birini diğerinden ayırt etmemizi sağlayan ve kurumsal kimlik niteliği taşıyan bu logoları birbirininkiyle değişseydi nasıl görünürdü? Gelin birlikte bakalım

Şirketlerin kendi farklarını ortaya koymak amacıyla kullandıkları kurumsal kimlikleri vardır. Sloganları, logoları ve diğer karakteristikleri örnek olarak gösterebileceğimiz bu kimlik, şirketlerle içli dışlı oldukça kafamıza işler ve bir süre sonra onları ayrılmaz bir parça olarak görürüz.

Örnek olarak Webtekno'nun logosunu düşünebilirsiniz. Söz konusu logomuzun altında adımız yazmadığında da bu logonun bize ait olduğunu anlayabiliyorsanız, bu logo bizimle özdeşleşmiş demektir. Bu sebeple başka bir teknoloji yayınının üzerinde durmaz. Farklı sektörlerde hizmet veren her şirket için bu durum böyledir. Peki bu şirketlerden rakip olanların logoları birbiriyle değişseydi nasıl görünürdü?

Şirketlerin logoları birbiriyle değişseydi nasıl görünürdü?

Yemeksepeti: Kötü diyemiyoruz, fakat sırıttığı kesin

Yemeksepeti

Yazısına alışmamış olsak da Getir'in mor rengine alışmışız:

Getir

GittiGidiyor dokunuşuyla Sahibinden logosu:

Sahibinden

GittiGidiyor'a sarı ve siyah yakışmıyor değil:

GittiGidiyor

Hoş görünse de bu logo Hepsiburada'da kalsa bizce daha iyi olur:

Yemeksepeti

Trendyol esintili Hepsiburada logosu: Yakışıp yakışmadığına siz karar verin

Hepsiburada

Hulu TV logosunun Netflix ile buluşması:

Hulu

Hulu logosuna da gidecek tek bir yer kalıyor:

Hulu

ZARA ile yer değiştiren GAP logosu:

GAP

ZARA, GAP'ın stilini kullansaydı işte böyle görünecekti:

ZARA

YouTube stiliyle Vimeo logosu:

Vimeo

Ve Vimeo Stiliyle YouTube logosu:

YouTube

Volvo logosunun üzerine Lancia da yakışırmış:

Lancia

Aynı şekilde Volvo da Lancia logosunun üzerinde oldukça iyi duruyor:

Volvo

Coca-Cola'nın yerine konan Pepsi:

Pepsi

Pepsi'nin yerine geçen Coca-Cola da böyle görünüyor:

Coca-Cola

Elimizden geçen çakma telefonları hatırlatmadı değil:

Apple

Oraya ne yazarsak yazalım havalı duracak, biz yine de Apple logosunun yerine geçen Samsung'un güzel durduğunu söyleyelim

Samsung

F1 logosu buraya gayet güzel oturmuş, fakat aynısını NASCAR için söyleyemeyeceğiz

Formula 1

F1'in yerine geçen NASCAR logosu ise şu şekilde

NASCAR

Ford'u sevmediğimizden değil ama Ferrari'nin şahlanan at logosunu buna tercih edeceğiz

Ferrari

Öte yandan Citroen'in yerine geçen Ford logosu o kadar da sırıtmıyor

Ford

Enerji içeceklerinin en gözde olanlarından Monster, Red Bull'un logosunu kullansaydı böyle görünecekti:

Monster

Aynı şekilde Monster'ın logosunu Red Bull kullansaydı böyle görünecekti. İkisinin de oldukça hoş durduğunu söyleyebiliriz

Red Bull

Özellikle Türk oyuncuların gözdesi Steam, bir diğer sevilen platform olan Origin'in logosunu kullansaydı böyle görünecekti:

Steam

Tam tersi olsaydı, yani Origin, Steam'in logosunu kullansaydı böyle görünecekti:

Origin
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Listemizin sonuna geldik. Yer değiştiren logolar hakkında sizin düşünceleriniz neler? Yorum kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

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