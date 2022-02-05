Markaların Logoları Rakipleriyle Değişseydi Nasıl Görünürdü?

Farklı sektörlerin önde gelen yerli ve yabancı markaların ikonik logoları bulunuyor. Peki rakip firmalar birini diğerinden ayırt etmemizi sağlayan ve kurumsal kimlik niteliği taşıyan bu logoları birbirininkiyle değişseydi nasıl görünürdü? Gelin birlikte bakalım

Şirketlerin kendi farklarını ortaya koymak amacıyla kullandıkları kurumsal kimlikleri vardır. Sloganları, logoları ve diğer karakteristikleri örnek olarak gösterebileceğimiz bu kimlik, şirketlerle içli dışlı oldukça kafamıza işler ve bir süre sonra onları ayrılmaz bir parça olarak görürüz.

Örnek olarak Webtekno'nun logosunu düşünebilirsiniz. Söz konusu logomuzun altında adımız yazmadığında da bu logonun bize ait olduğunu anlayabiliyorsanız, bu logo bizimle özdeşleşmiş demektir. Bu sebeple başka bir teknoloji yayınının üzerinde durmaz. Farklı sektörlerde hizmet veren her şirket için bu durum böyledir. Peki bu şirketlerden rakip olanların logoları birbiriyle değişseydi nasıl görünürdü?

Şirketlerin logoları birbiriyle değişseydi nasıl görünürdü?

Yemeksepeti: Kötü diyemiyoruz, fakat sırıttığı kesin

Yazısına alışmamış olsak da Getir'in mor rengine alışmışız:

GittiGidiyor dokunuşuyla Sahibinden logosu:

GittiGidiyor'a sarı ve siyah yakışmıyor değil:

Hoş görünse de bu logo Hepsiburada'da kalsa bizce daha iyi olur:

Trendyol esintili Hepsiburada logosu: Yakışıp yakışmadığına siz karar verin

Hulu TV logosunun Netflix ile buluşması:

Hulu logosuna da gidecek tek bir yer kalıyor:

ZARA ile yer değiştiren GAP logosu:

ZARA, GAP'ın stilini kullansaydı işte böyle görünecekti:

YouTube stiliyle Vimeo logosu:

Ve Vimeo Stiliyle YouTube logosu:

Volvo logosunun üzerine Lancia da yakışırmış:

Aynı şekilde Volvo da Lancia logosunun üzerinde oldukça iyi duruyor:

Coca-Cola'nın yerine konan Pepsi:

Pepsi'nin yerine geçen Coca-Cola da böyle görünüyor:

Elimizden geçen çakma telefonları hatırlatmadı değil:

Oraya ne yazarsak yazalım havalı duracak, biz yine de Apple logosunun yerine geçen Samsung'un güzel durduğunu söyleyelim

F1 logosu buraya gayet güzel oturmuş, fakat aynısını NASCAR için söyleyemeyeceğiz

F1'in yerine geçen NASCAR logosu ise şu şekilde

Ford'u sevmediğimizden değil ama Ferrari'nin şahlanan at logosunu buna tercih edeceğiz

Öte yandan Citroen'in yerine geçen Ford logosu o kadar da sırıtmıyor

Enerji içeceklerinin en gözde olanlarından Monster, Red Bull'un logosunu kullansaydı böyle görünecekti:

Aynı şekilde Monster'ın logosunu Red Bull kullansaydı böyle görünecekti. İkisinin de oldukça hoş durduğunu söyleyebiliriz

Özellikle Türk oyuncuların gözdesi Steam, bir diğer sevilen platform olan Origin'in logosunu kullansaydı böyle görünecekti:

Tam tersi olsaydı, yani Origin, Steam'in logosunu kullansaydı böyle görünecekti:

Listemizin sonuna geldik. Yer değiştiren logolar hakkında sizin düşünceleriniz neler? Yorum kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

Kaynaklar: 1, 2, 3