Ülkenize Bakış Açınızı İnceden Bir Sarsacak Haritalar

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Bunları Okullarda Öğrenemezsiniz: Dünyaya ve Ülkenize Bakış Açınızı İnceden Bir Sarsacak 25 Harita

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Birazdan göreceğiniz haritaları incelerken gerek geçmişteki gerek günümüzdeki çeşitli istatistikler bilginize bilgi katacak, bir ansiklopedi karıştırır gibi hissedeceksiniz.

Coğrafyanın yanı sıra ekonomi, siyaset, tarih, teknoloji gibi alanlarda da bilgiler veren bu haritalar hangi ülkenin nasıl bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

İçinde yaşadığınız ülkede, dünyada hangi kitleye dahil olduğunuzu görmek bakış açınızı, ufkunuzu genişletecek. İşte o haritalar:

1. Avrupa'da obez olarak kabul edilen nüfusun yüzdesi.

türkiye obez

2. Avrupa’da öğrencilerin bir haftada ev ödevleri için harcadıkları saat.

haritalar

3. Titanik rotası ve battığı yer.

titanic

4. Avrupa'da 1300-1850 yılları arasında cadı oldukları için idam edilen insan sayısı.

coğrafya soruları

5. 1960'tan günümüze nüfus değişimi oranı.

nüfus değişim oranı

6. Aslanların tarihsel ve günümüzdeki dağılışları.

harita

7. Aşağıdakilerden herhangi birini karşılayamıyorsanız maddi eksiklik çekiyorsunuz demektir:

türkiye ekonomisi

  1. Kira ve fatura ödemelerini ödeyememek
  2. Evinizi sıcak tutamıyorsanız
  3. Beklenmeyen masraflarınız varsa
  4. Düzenli olarak et ve protein alamıyorsanız
  5. Tatile çıkacak durumda değilseniz
  6. Bir televizyona sahip değilseniz
  7. Bir bulaşık makinesine sahip değilseniz
  8. Bir arabaya sahip değilseniz
  9. Bir telefona sahip değilseniz.

8. Avrupa ülkelerinin yükseköğretim gören nüfus oranı.

yükseköğretim

9. Avrupa'da hayatından en memnun olan 10 ülke (yeşil) ve hayatından en az memnun olan 10 ülke (kırmızı).

memnuniyet oranı

10. Dünya'da okyanuslardan en uzak nokta.

okyanuslardan en uzak nokta

11. Yüz ölçümü olarak Türkiye'den büyük ve küçük ülkeler.

yüz ölçümü

12. Türkiye'deki genelevlerin durumu.

genelev

13. Avrupa ülkelerinde kripto paraya sahip olduğunu veya kullandığını belirtenlerin oranı.

kripto para

14. Son 70 yılda yıllık ortalama sıcaklıkların sapması.

sıcaklık

15. Avrupa'da açıkça eşcinsel olduğunu açıklamış devlet başkanlarına sahip olan ya da olmuş ülkeler.

eşcinsel

16. Marvel sinematik evreni filmlerinde yer alan ülkeler.

marvel

17. Latin alfabesini ana alfabe olarak kullanan ülkeler.

latin alfabesi

18. Silikon Vadisi'nde yer alan bazı büyük firmalar.

silikon vadisi

19. Tarihin bir döneminde dünyanın en büyük şehrine sahip olan ülkeler.

tarih soruları

20. Kadınların zorunlu askerlik yaptığı ülkeler.

zorunlu askerlik

21. Çalışanlara gösterilen muameleler ve hukuksuzluklar göz önüne alındığında ITUC'a (Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu) göre bir çalışan için çalışması en kötü ülkeler.

çalışan

22. Brezilya'da (kırmızı) bir yılda işlenen cinayet sayısı ile mavi ile işaretlenen ülkelerdeki bir yılda işlenen cinayet sayısının toplamı eşit.

brezilya

23. 2021 yılında yasal olarak infaz gerçekleştiren ülkeler.

avrupa haritası

24. Kendi ülkesinin en iyisi olduğunu düşünenlerin oranı.

haritalar grafikler

25. Avrupa ülkelerinde bir tanrıya inanan insanların yüzdesi.

tanrı inancı

Kaynak: Eurostat, Haritaları Seviyorum
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