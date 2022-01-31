Ülkenize Bakış Açınızı İnceden Bir Sarsacak Haritalar

Birazdan göreceğiniz haritaları incelerken gerek geçmişteki gerek günümüzdeki çeşitli istatistikler bilginize bilgi katacak, bir ansiklopedi karıştırır gibi hissedeceksiniz.

Coğrafyanın yanı sıra ekonomi, siyaset, tarih, teknoloji gibi alanlarda da bilgiler veren bu haritalar hangi ülkenin nasıl bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

İçinde yaşadığınız ülkede, dünyada hangi kitleye dahil olduğunuzu görmek bakış açınızı, ufkunuzu genişletecek. İşte o haritalar:

1. Avrupa'da obez olarak kabul edilen nüfusun yüzdesi.

2. Avrupa’da öğrencilerin bir haftada ev ödevleri için harcadıkları saat.

3. Titanik rotası ve battığı yer.

4. Avrupa'da 1300-1850 yılları arasında cadı oldukları için idam edilen insan sayısı.

5. 1960'tan günümüze nüfus değişimi oranı.

6. Aslanların tarihsel ve günümüzdeki dağılışları.

7. Aşağıdakilerden herhangi birini karşılayamıyorsanız maddi eksiklik çekiyorsunuz demektir:

Kira ve fatura ödemelerini ödeyememek Evinizi sıcak tutamıyorsanız Beklenmeyen masraflarınız varsa Düzenli olarak et ve protein alamıyorsanız Tatile çıkacak durumda değilseniz Bir televizyona sahip değilseniz Bir bulaşık makinesine sahip değilseniz Bir arabaya sahip değilseniz Bir telefona sahip değilseniz.

8. Avrupa ülkelerinin yükseköğretim gören nüfus oranı.

9. Avrupa'da hayatından en memnun olan 10 ülke (yeşil) ve hayatından en az memnun olan 10 ülke (kırmızı).

10. Dünya'da okyanuslardan en uzak nokta.

11. Yüz ölçümü olarak Türkiye'den büyük ve küçük ülkeler.

12. Türkiye'deki genelevlerin durumu.

13. Avrupa ülkelerinde kripto paraya sahip olduğunu veya kullandığını belirtenlerin oranı.

14. Son 70 yılda yıllık ortalama sıcaklıkların sapması.

15. Avrupa'da açıkça eşcinsel olduğunu açıklamış devlet başkanlarına sahip olan ya da olmuş ülkeler.

16. Marvel sinematik evreni filmlerinde yer alan ülkeler.

17. Latin alfabesini ana alfabe olarak kullanan ülkeler.

18. Silikon Vadisi'nde yer alan bazı büyük firmalar.

19. Tarihin bir döneminde dünyanın en büyük şehrine sahip olan ülkeler.

20. Kadınların zorunlu askerlik yaptığı ülkeler.

21. Çalışanlara gösterilen muameleler ve hukuksuzluklar göz önüne alındığında ITUC'a (Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu) göre bir çalışan için çalışması en kötü ülkeler.

22. Brezilya'da (kırmızı) bir yılda işlenen cinayet sayısı ile mavi ile işaretlenen ülkelerdeki bir yılda işlenen cinayet sayısının toplamı eşit.

23. 2021 yılında yasal olarak infaz gerçekleştiren ülkeler.

24. Kendi ülkesinin en iyisi olduğunu düşünenlerin oranı.

25. Avrupa ülkelerinde bir tanrıya inanan insanların yüzdesi.

Kaynak: Eurostat, Haritaları Seviyorum