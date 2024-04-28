Bir karar alırken hep en iyisi ve kusursuzu olsun isteriz değil mi? Bazı markalar için durum böyle değil. Bu içerikte markalar neden bilerek kusurlu logolar tercih eder sorusuna yanıt arayacağız.

Kusursuzun peşinde koşmak her zaman en iyi seçim değildir. Starbucks ve Google gibi dev markalar yaptıkları logo seçimlerinde bunu bizlere kanıtlıyor.

Bazen “kusurlu” olanın da “kusursuz” sonuçlar doğurabildiğini bizlere gösterir nitelikte olan bu markaların bilerek bazı hataları olan logoları seçmesinin altında ince düşünülmüş sebepler yatıyor. Yani “kusur” gibi görünen şey bile aslında “kusursuzca” düşünülmüş bir strateji.

Örnekler üzerinden gidelim ve Google’ın logosuyla başlayalım.

İlk bakışta, Google’ın "G" harfi logosu oldukça düzgün görünüyor değil mi? Fakat, detaylıca incelersek "G" harfinin geometrik olarak mükemmel olmadığını görebiliriz.

Birbiriyle hizalanmayan iç çemberler, kesişmeyen çizgiler ve tutarsız renk dağılımları aslında geometrik ve tasarımsal açıdan hatalı bir logo ortaya çıkarıyor.

Fakat bu logonun kusursuzluğu kusurlarında gizli!

Google logosunun mükemmel olmamasının bir nedeni var. Tipografide “aşma” (overshooting) denilen kavram aslında bir yazıdaki kavisli kısımların bilinçli olarak sınırlardan taşırılması anlamında geliyor.

Her ne kadar bu durum simetrik ve geometrik açıdan hatalı olsa da insan gözünü kandıracak doğal bir görünüm elde etmek açısından optik olarak doğru bir sonuç elde edilmesini sağlıyor.

Yukarıdaki görselde olduğu gibi logoyu simetrik olarak yeniden yarattığımızda yaptığımız küçük değişikliklerin büyük farklılıklar yarattığını görüyoruz.

Mavi kısmın fazla çıkıntı yapması, sarı rengin yanındaki diğer renkleri gölgede bırakması vb. bütün durumları düşünen Google, simetrik olarak hatalı ama insan gözü hesaba katıldığında bakması kolay ve her anlamıyla dengeli bir logo kullanıyor.

Yani Google, marka renklerinden ödün vermeden logoya bakmayı rahatlatıcı kılacağı “kusurlu” bir logoyu kusursuzca düşünerek tercih etmiş.

Haydi bir de Starbucks’ın ikonik ama “kusurlu” deniz kızı logosunu inceleyelim.

Markanın bu ünlü logosu da bazı asimetriler barındırıyor.

Örneğin, deniz kızının yüzünün bir tarafı diğerine göre daha gölgeli.

Bunun temel sebebi asimetrik bir yüzün daha insani görünmesini sağlamak!

Yukarıdaki farklı logo tasarımlarını incelediğimizde, yüzün simetrik oldukça insanilikten uzaklaştığı görülmekte.

Tasarım ekibi de bu durumun farkında olacak ki, soğuk bir çizim yerine gizemli ve insani bir figür yaratmak adına “kusurlu” bir tasarım yaratmayı tercih etmişler.

Özetle, Google, Starbucks ve daha birçok büyük marka öncelikle müşterilerinin algılarını yönetmek istiyorlar. Matematik ve simetri ne söylerse söylesin, onların amacı müşterilerinin, yani bizlerin, ilgisini ve beğenisi çekebilmek olduğu için logodaki basit bir asimetriyi bile bizleri daha iyi etkilemek adına bu denli ince düşünüyorlar.

Küçük bir asimetri meselesi demeyin. İşte markalar bu denli detaylıca düşünülmüş hareketlerle bizleri ağına düşürüyor da diyebiliriz.

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