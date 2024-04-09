1977’de Apple, Issac Newton’a çizdirdiği logosunu biraz daha tanıdık görünen bir logoyla değiştirme yoluna gider ve modernize çizgilerle birlikte gökkuşağı renklerini temsil eden bir logoyu hayata geçirir.

Aslında Apple daima minimal çizgileriyle adından söz ettiren bir şirkettir ancak 1977 ve 1997 yılları arasında bu düşünceyi bir kenara bırakarak çeşitli renklerden oluşan bir logoyu kullanmayı tercih eder.

Peki Apple, logosuna bu görsel karmaşıklığı neden dahil etmiştir?

Renkli çizgilerin arkasındaki hikâye, Rob Janoff ile başlar.

Regis McKenna’nın pazarlama ajansında çalışan bir grafik tasarımcısı olan olan Janoff, Apple’ın yeni logosu için bazı seçenekler tasarlamakla görevlendirilir. O zamanlar ise teknoloji endüstrisinde metin tabanlı tasarımlar yaygındır.

Böylece Janoff, daha görsel bir yaklaşım benimsemek gayesiyle adeta ters bir yöne gider. Tasarımındaki konsept, ısırık izi olan bir elmanın siluetinden oluşur. Bu elma oldukça basit fakat etkili bir semboldür.

Aynı zamanda bu sembolün tasarımındaki hedef, müşterilerin herhangi bir harf kullanmadan saniyeler içinde Apple’ı tanımasıdır.

Fakat konu renk olduğunda, Janoff’un kendine olan güveni bir hayli azdır. Aklından grinin çeşitli tonlarını, metal dokuları ve düz renkleri geçirir. Ancak Apple II’nin renkli ekran desteğine sahip tek bilgisayar olması nedeniyle gökkuşağı çizgilerinin, anlamlı olabileceğini düşünür.

Janoff yine de %100 emin olamadığından kararı, Apple’ın CEO’su Steve Jobs’a bırakır. Jobs ise Janoff gibi renkli çizgilerden oluşan logodan taraf olur. Bunun sebebi ise bu logonun daha ulaşılabilir ve samimi gözüktüğü düşüncesidir.

Fakat şirketteki diğer bazı yöneticiler, Jobs ve Janoff gibi düşünmez.

Çünkü belgelere, bilgisayarlara ve tanıtım araçlarına 6 renkli bir logo basmak, epey maliyetli olacaktır. Ancak Steve Jobs, ekstra harcamaların pazarlama avantajlarına değeceği noktasında ısrarcı olur.

Böylece 6 renkli logo, Steve Jobs’un ihraç edildiği şirkete geri döndüğü zamana dek tam 20 yıl boyunca kullanılır. Apple’a geri dönen Jobs, şirketin oldukça kötü yönetildiğine şahit olur ancak burada yeni bir dönemin başlangıcına dikkat çekmek amacıyla büyük değişiklikler gerçekleştirilir.

Bu vesileyle çeşitli ürünlerin üretimi durdurulur ve şirketin logosundaki renkler kaldırılır. Bunun yerine modern ve yenilikçi olduğu düşünülen, tek renkli bir görünüm tercih edilir.

Bu 6 renk artık Apple logosunun bir parçası olmasa da hâlâ başka şekillerde kullanılmaya devam eder. Örneğin en yeni iMac serisinin renk skalasına, bu logonun renkleri dahil edilir. Bu durum da aslında artık kullanılmamasına rağmen Apple’ın, gökkuşağı logosunun tarihi önemine dikkat çektiğini gösterir niteliktedir.

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