Dünyanın en büyük teknoloji içeriği üreticilerinden biri olan Marquess Brownlee, katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo’nun incelemesini paylaştı.

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, bu cuma resmen dünya çapında satışa çıkıyor. Şimdiden de içerik üreticilerinden inceleme videoları gelmeye başladı. Cihazı yaklaşık bir buçuk haftadır kullanan dünyanın en büyük teknoloji içerik üreticilerinden biri olan Marquess Brownlee (MKBHD) de bunlardan biriydi.

Brownlee, YouTube hesabı üzerinden iPhone Duo incelemesini resmen paylaştı. İncelemede Brownlee’nn Apple’ın 230 bin TL’lik (ABD’de 2000 dolar) katlanabilir telefonundan pek de memnun kalmadığı görüldü.

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Face ID eksikliği, optimize edilmeyen uygulama sorunları

Brownlee, cihazın kenar hatlarının ve genel hissiyatının oldukça rafine olduğunu ifade etse de "iç kısımda hâlâ pürüzler" bulunduğunu dile getirdi. Cihazın 7,6 inç büyüklüğündeki OLED ekranı, yansımaları azaltan mat kaplaması ve neredeyse fark edilmeyen katlanma iziyle beğeni topladı. Ayrıca ekranlar arası geçiş performansı, batarya ömrü, iki uygulamayı yan yana çalıştırma yeteneği ve menteşenin yarım açık kalarak sunduğu StandBy modu olumlu özellikler arasında öne çıktı.

Ancak bu olumlu noktaların yanında ciddi donanım tavizleri var. MKBHD, rakiplerden Samsung Galaxy Z Fold 8’in Apple’ın bu modeline kıyasla belirgin şekilde daha ince olduğunu ve %20’den fazla daha hafif bir yapıyla geldiğini aktardı. Telefonun ağırlığı tek elle kullanımı zorlaştırırken, en büyük eksikliklerden biri de kullanıcıların yıllardır alıştığı Face ID teknolojisinin bulunmaması oldu. Apple, Face ID yerine güç tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi okuyucu tercih etmişti. YouTuber, bu parmak izi okuyucunun kasıtlı bir gecikmeye sahip olduğunu ve cihaz kilit açma deneyimini yavaşlattığını belirterek, iPhone kullanıcılarının en çok Face ID’yi arayacağını vurguladı.

iPhone Duo’nun şu anki en büyük zayıf noktası ise yazılım optimizasyonunda ortaya çıkıyor. Apple, kendi geliştirdiği yerleşik uygulamaları katlanabilir ekrana uygun şekilde yeniden tasarlamış olsa da popüler üçüncü taraf uygulamaların birçoğu henüz bu güncellemeyi almadı. Brownlee’nin aktardığı bilgilere göre Spotify, Google Maps, Discord, X ve Google Calendar gibi sıklıkla kullanılan uygulamalar cihaz için optimize değil.

Telefon kapalı konumdayken bazı uygulamaların kenarlarında siyah barlar oluşurken, cihaz açılıp büyük ekrana geçildiğinde ise bazı uygulamalar yalnızca küçük bir iPhone ekranı boyutunda ölçeklenerek kalıyor. Yayıncı, geliştiricilerin önümüzdeki aylarda güncellemeler yayınlamasını beklediğini ancak bazı uygulamaların hiçbir zaman özel Duo desteği almayabileceğini de sözlerine ekledi.

2.000 dolarlık başlangıç fiyatıyla Apple’ın en pahalı akıllı telefonu konumunda yer alan iPhone Duo, kamera performansı açısından bekleneni tam olarak veremiyor. Cihazda özel bir telefoto kamera bulunmazken, profesyonel içerik üreticilerinin sıklıkla kullandığı ProRes ve Log video kayıt formatları da desteklenmiyor. MKBHD, telefonun sunduğu kameraların genel olarak kaliteli fotoğraf ve videolar çekebildiğini doğruladı. Ancak özellikle düşük ışık koşullarında ve uzak çekimlerde cihazın Apple’ın Pro modellerinin gerisinde kaldığını ifade etti. Telefonun temel amacının cebinizde tablet boyutunda bir ekran taşımak isteyenlere hitap etmek olduğunu söyleyen yayıncı; mesajlaşma, sosyal medya gezinmesi veya günlük internet kullanımı yapan standart kullanıcıların bu cihaza ekstra bütçe ayırmasına gerek olmadığını da sözlerine ekledi. Yani Brownlee’ye göre şu anda bu telefona 2000 dolar ödemek hiç mantıklı değil.