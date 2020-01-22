Mars 2020 Aracının İsmi İçin Oylama Süreci Başladı

NASA, geçtiğimiz yıl Mars'a göndereceği yeni aracı için ilginç bir kampanya düzenlemiş, herkese kendi adını Mars'a gönderme imkanı sunmuştu. Türkiye, 2,5 milyon kişinin katılımıyla Mars'a en çok isim gönderecek ülke olarak kampanyaya damgasını vurmuştu. NASA şimdi de aracın ismini belirlemek için yeni bir kampanya başlattı.

NASA'nın Mars'ta görev yapacak yeni aracı için geri sayım devam ediyor. Uzay ajansı çalışmalarını sürdürürken aracın adının belirlenmesi için yeni bir kampanya başlattı. Finale kalan 9 isim arasından dünya çapında bir oylama ile aracın yeni adı seçilecek.

Hatırlarsanız NASA, geçtiğimiz yıl herkese adını Mars'a gönderme fırsatı sunmuştu. Dünyanın her köşesinden 10 milyon 900 bin kişinin isim yazdırdığı kampanyada Türkiye, tam 2 milyon 528 bin 844 kişinin katılımıyla Mars'a en çok isim gönderecek ülke olmuştu. Yani araç ile birlikte yaklaşık 2,5 milyon Türk vatandaşının ismi de Mars'a gidecek.

NASA'da çalışan Türk mühendis Umut Yıldız, Mars 2020 aracının ismini belirleyecek oylamayı duyurdu:

Umut Yıldız, Türkiye'nin 2,5 milyon kişilik başvuruyla sürece damga vurmasını sağlayan bir isimdi. NASA, daha önce de olduğu gibi aracın adı için ABD'de bir oylama yaptı. Önerilen isimlerden 9'u finale kaldı. Uzay ajansı şimdi de bu 9 isim arasından birini belirlemek dünya çapında oylama başlattı.

NASA'nın Mars 2020 oylamasına nasıl katılabilirsiniz?

Tıklayarak Resmi oylama sayfasına gidin,

Karşınıza çıkan 9 farklı isimden birisini seçmek için Vote butonuna tıklayın.

Mars 2020 aracı için isim seçenekleriniz şöyle;

Promise (Söz)

Endurance (Dayanıklılık)

Clarity (Berraklık)

Courage (Cesurluk, Yiğitlik)

Fortitude (Cesaret, Metanet)

Vision (Vizyon, Görüş)

Perseverance (Kararlılık, Sebat)

Tenacity (Azim)

Ingenuity (Ustalık)

Yukarıdaki isimler arasından gözünüze, kulağınıza hoş gelen ve mantıklı gördüğünüz herhangi bir seçenek için oy kullanabilirsiniz. Hangi ismi seçerseniz seçin, kullandığınız her oy Türkiye'nin hanesine yazılacak. Böylece 2,5 milyon vatandaşın adını gönderdiğimiz gibi aracın adını da kısmen Türkiye belirlemiş olacak.

Türkiye, oylamada ABD'nin ardından ikinci sırada. Ancak daha vakit var:

Açık konuşmak gerekirse yapılan başvuru sayısıyla bütün dünyayı şarşırtan Türkiye için NASA'dan Türkçe bir isim önerisi de görmeyi beklerdik. Oylama süreci 28 Ocak 2020'de son bulacak ve Mars'a gidecek aracın adı kesin olarak belli olacak. NASA, Mars 2020 aracını 17 Temmuz 2020 tarihinde fırlatmayı planlıyor.