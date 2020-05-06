Mars’ta 3,7 Milyar Yıl Önce Nehirlerin Olduğu Keşfedildi

Bilim insanları, Mars’ın bilinmeyenlerine dair çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yapılan bir araştırmada kızıl gezegenin milyarlarca yıl önce akarsulara ev sahipliği yaptığı belirlendi.

Araştırmacılar, Mars'taki kayaların bir kısmını incelemek ve gezegenin yüzeyinde hangi dönemde su olduğunu belirlemek için birtakım görüntülere başvurdu. Sonuçları Nature’da yayınlanan çalışmaya göre yeni ve son derece ayrıntılı görüntüler, bilim insanlarının gezegenin 'kayalarını' okumasına ve nehirlerin 3,7 milyar yıl önce var olduğuna dair ilk kanıtları bulmasına olanak tanıdı.

Görüntü ve verilerden yola çıkan bilim insanları, suyun 100 bin yıl boyunca gezegen yüzeyinde varlığını sürdürdüğünü belirledi. Araştırmacıların kullandığı görüntü ve topografya, Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracının HiRISE kamerası tarafından kaydedildi. Bu sayede kızıl gezegenin güney yarımküresindeki bir krater incelendi.

Mars, milyarlarca yıl önce nehirlere ev sahipliği yaptı:

İtalya’daki Uluslararası Gezegen Bilimleri Araştırma Okulu’ndan Francesco Salese, kayalara işaret ederek “Bu, bir gazete okumak gibi değil ama son derece yüksek çözünürlüklü görüntüler kayaları uçurumun çok yakınında duruyormuş gibi 'okumamıza' izin verdi” ifadelerini kullandı.

Bilim insanlarının uzun zamandır üzerinde çalıştığı krater, Güneş sistemindeki en büyük kraterlerden biri olarak öne çıkıyor. Öyle ki kraterin uzunluğu yaklaşık 9 kilometre. Görüntülerde, kayada büyük bir gölün, metrelerce derinlikte olduğu belirtilen nehirlerin, deltaların ve kanalların izleri görülebiliyor.

Kızıl gezegende 3,7 milyar yıl önceki akarsuların izleri:

Nehirlerin bazı yönlerden Dünya’dakilere benzer olduğu ifade edilirken araştırmacılar, Mars’taki söz konusu akarsuların Ren Nehri’ne ya da İtalya’nın kuzeyindeki nehirlere benzer şekilde kumsal oluşturarak su yolunu sürekli değiştirdiğini kaydetti.

Kızıl gezegendeki suyun, yeryüzündeki yağmur gibi hava olaylarından kaynaklandığı düşünülüyor. Mars’ta daha önce su bulunduğuna dair yapılan keşiflerle beraber bu gelişme de milyarlarca yıl önce gezegenin yüzeyinde önemli miktarda suyun yer aldığını gösteriyor.