NASA’nın keşif aracı Perseverance, Mars’ın yüzeyinde yaşam olabileceğine dair bir işaret olabilecek organik moleküller bulduğunu açıkladı.

NASA'nın keşif aracı Perseverance, yeni bir rapora göre, Mars'ın bir kraterinde çeşitli organik moleküller buldu. Karbon ve hidrojenden oluşan organik moleküller, daha önce Mars’ta bir yaşam olmuş olabileceğine dair fikir verebilir.

Perseverance keşif aracının bulmuş olduğu bu organik moleküller, yaşam belirtisinden ziyade gezegende ayrıca karmaşık bir jeokimyasal döngünün de var olduğunu düşündürüyor.

Organik bileşikler, karbondan oluşan moleküllerdir ve genellikle hidrojen, oksijen, nitrojen, fosfor, kükürt gibi elementleri içerir.

NASA'nın keşif aracı, Mars’ın Jezero Krateri'nde organik bileşiklerin kalıntılarını buldu. Birçok kaynağa göre, Mars'ta su bulunduğu iddia edilmişti. Ancak bulunmuş olan su değil, organik bileşik. Bu bileşikler de Mars’ta bir hayat olduğunu kesin olarak doğrulamıyor elbette.

Fakat bu organik moleküller, jeokimyasal bir döngü olabileceğini de düşündürüyor. Çünkü organik bileşikler, biyolojik olmayan biçimde de gelişmekte. Bu nedenle bu gelişmeye kesin olarak bir yaşam belirtisi şeklinde bakmamız doğru olmaz.

Moleküller, her zaman biyolojik bir süreçle oluşmuyor.

Bu moleküllerin oluşum sürecine dair farklı hipotezler olsa da araştırmacılar, bu organik moleküllerin ne türde olduklarını henüz tespit edebilmiş değil. Karbonun bulunması, Mars’ta bir yaşam belirtisini düşündürse de biyolojik olmayan bir süreçte de oluşma ihtimali de değerlendiriliyor.

Daha önce Gale Krateri’nde yapılan bir keşifte de organik molekül bulunmuştu. Ama bu, Mars'ta su olduğunu doğrulamadı.