Perseverance uzay aracından gelen yeni görüntülerde Mars yüzeyinde içi boş daire şeklinde kaya keşfedildi.

18 Şubat 2021’de bünyesindeki helikopterle iniş yapan ve insanlık tarihinde pek çok ilkin temeli olan Perseverance uzay aracı, Mars yüzeyinde ilginç bir yapı keşfetti. Uzay aracının çektiği fotoğrafta halka benzeri bir kaya gözlemlendi.

Ortasında delik olan kayanın etrafında kendisiyle aynı renge sahip farklı kayalar da bulunuyordu. SETI Enstitüsü’nden bilim insanları, kayanın gezegene düşen bir meteorite ait parça olabileceğini söyledi.

Perseverance uzay aracının keşfettiği kaya:

Kayanın yapısı ve ne zamandan beri Mars yüzeyinde olduğu hakkında bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan bu kaya, Mars yüzeyine ilk keşfedilen meteorit parçası da değil. Perseverance ve kendisinden önceki Mars kaşifi Curiosty uzay aracı, defalarca meteorit parçalarına rastlamıştı.

Perseverance, günümüzde 45 kilometre çapa sahip Jezero kraterinin çevresini keşfediyor. Bu kraterin milyarlarca yıl önce büyük bir göle ev sahipliği yapmış olabileceği değerlendiriliyor. Perseverance’nin Mars yüzeyinden topladığı örneklerin gelecekte Dünya’ya ulaştırılması planlanıyor.