Mars'ın Yüzeyindeki Su, Beklenmedik Bir Hızla Yok Oluyor

Bilim insanları, Mars'taki suyun gittikçe hızlanarak yok olduğunu açıkladı. Kızıl Gezegen, yüzeyindeki suyun büyük bir bölümünü kaybetti. Bu durum, olası Mars kolonisi planlarının ertelenmesine neden olabilir.

Bilim insanları, Mars'ın yüzeyindeki suyun yok olmaya başladığını açıkladı. Araştırmacılar, Kızıl Gezegen'deki suyun kaybolma sürecinin beklenenden çok daha hızlı gerçekleştiğini söylüyor. Ayrıca, bu durumun geçmişteki gözlemlerine ve gelecek tahminlerine uymadığını belirtiyorlar.

Mars'ta Güneş ışığı ve kimyasal etkiler nedeniyle su molekülleri, hidrojen ve oksijen atomlarına ayrışıyor. Atomlar arası bağ kırıldığında, Mars'ın zayıf yerçekimi onları tutamıyor ve uzaya karışıyorlar. Bu sürecin hızı, Mars'ın daha önce düşünüldüğünden daha hızlı su kaybedebileceğini gösteriyor.

Mars, gittikçe daha kurak bir yer oluyor

Yeni keşif, Science dergisinde yayınlandı. Veriler, Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından ExoMars göreviyle Kızıl Gezegen'e gönderilen Trace Gas Orbiter uzay aracı kullanılarak elde edildi. Mars'taki su, beklenen düzeyde kalmak yerine yüzeyden 80 km yüksekte gezegenin atmosferinde asılı durarak, öngörülen oranlardan çok daha fazla su kaybına neden oluyor.

Araştırmacılar, atmosferin teorik tahminlerden 100 kat daha fazla su buharı içerdiğini belirtiyor. Ayrıca aynı verileri kullanarak gezegenin sıcak ve fırtınalı mevsimlerde daha fazla su kaybettiğini öne sürüyor. Günümüzde Mars, büyük oranda kuru ve gezegendeki su, büyük ölçüde donmuş buzul katmanları haline bulunuyor. Mars'taki çeşitli oluşumlar, gezegenin bir zamanlar daha fazla suya sahip olduğunu göstermesine rağmen, gezegen yavaş yavaş kurak bir yere dönüşmeye başladı.