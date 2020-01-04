Mars'ın Göz Alıcı Kış Mevsimi Görüntüleri Yayınlandı

NASA, Kızıl Gezegen ile ilgili gelecek için planlar yapmaya devam ederken uzay meraklılarını da eşsiz görüntülerle buluşturuyor. NASA, haftanın uzay fotoğrafları olarak Mars'ta kış mevsiminde yaşanan sanatsal görüntüleri seçti.

Güneş Sistemi’nin dördüncü gezegeni Mars, bilim insanlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. NASA, Mars 2020 adlı keşif aracının fırlatışını Florida’da yer alan Cape Canaveral’dan bu yaz gerçekleştirecek ve böylelikle Kızıl Gezegen hakkında çok daha fazla bilgi edinme fırsatı elde edilecek. Mars üzerinde yapılması planlanan derin araştırmalar, 2020 yılının Kızıl Gezegen için oldukça yoğun geçeceği anlamına geliyor. Mars 2020 adlı keşif aracı, 2021 yılının Şubat ayına kadar Mars yüzeyine iniş gerçekleştirmeyecek ve yaklaşık 7 aylık bir süre boyunca uzaydaki yolculuğunu tamamlamaya çalışacak. Fakat bu arada Mars’ın sunduğu güzelliklerin hâlâ tadını çıkarabiliriz.

Dünya’dan baktığımızda oldukça sıra dışı ve yabancı bir gezegen gibi gözüken Mars, aslında gezegenimiz ile oldukça büyük benzerliklere sahip. Tıpkı Dünya’mız gibi Mars’ın da kuzey ve güney kutuplarında buzullar bulunuyor. Mars’ın sahip olduğu buzul örtünün bir kısmında kışın artış yaşanırken yaz mevsiminde tekrar bir azalma meydana geliyor. Tabii bu da demek oluyor ki Mars’ın da kendine has bir mevsim döngüsü bulunuyor. Elbette bu mevsim döngüsünün Dünya’daki ile pek de aynı olduğu söylenemez ancak gezegenimiz ile arasında bir benzerlik daha yaratmak için yeterli.

Dünya ve Mars, birçok benzerlik taşıyor

Mars’ın mevsim döngüsüne sahip olması, yüzeyin de sürekli olarak değişime maruz kaldığı anlamına geliyor. NASA’nın Mars Reconnaissance uydusu da gezegenin yüzeyinde yaşanan bu büyük ve merak uyandırıcı değişiklikleri kayıt altına almayı başardı. Uydudaki özel kameralar sayesinde bir Mars kışının nasıl göründüğüne tanıklık etme şansı elde ediyoruz.

NASA’nın yakaladığı göz alıcı Mars görüntülerini gelin birlikte inceleyelim.

Kış mevsiminde Mars’taki kumulların hareketleri:

Kış mevsiminde Mars’ın yüzeyinde ortaya çıkan sanatsal görüntüler:

NASA’nın yakaladığı bu eşsiz Mars yüzeyi görüntüleri hakkında sizin düşünceleriniz neler?