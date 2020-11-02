Mars'ta 4,4 Milyar Yıl Önce Dahi Su Bulunduğu Keşfedildi

Tektonik hareketler ya da göktaşı çarpmaları sonucunda Mars'tan koparak Dünya'ya ulaşan bir göktaşı üzerinde araştırma gerçekleştiren bilim insanları, Mars'ta 4,4 milyar yıl önce dahi su bulunduğunu keşfettiler.

Tokyo Üniversitesi’nden Prof. Takashi Mikouchi’nin liderlik ettiği uluslararası bir araştırma ekibi, Sahra Çölü’nde bulunan ve Mars’tan koparak Dünya’ya geldiği tespit edilen bir kaya parçası üzerinde detaylı incelemeler gerçekleştirerek Kızıl Gezegen’in bir zamanlar yaşama elverişli bir gezegen olduğu yönündeki teorileri destekleyen güçlü bulgular elde etti.

NWA 7034 ve NWA 7533 olarak adlandırılan ve birkaç yıl önce Sahra Çölü'nde bulunan Mars kayalarından 50 gramlık numuneler alan Prof. Mikouchi, çalışmanın Science Advances’ta yayımlanan makalesinde, “Numunelerimiz, 4 farklı tür spektroskopik analize tabi tutuldu. Analiz, ekibimizi bazı heyecan verici sonuçlara ulaştırdı.” ifadelerini kullandı.

Prof. Mikouchi ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Kızıl Gezegen Mars’ta günümüzden 4,4 milyar yıl önce dahi su bulunduğu tespit edildi. Gezegen bilimcilerin şu ana kadarki tahminleri ise Mars’ta yaklaşık 3,7 milyar yıldır su bulunduğu yönündeydi. Yeni bulgular, Mars’ın “su geçmişini” 700 milyon yıl geriye taşımış oldu.

Prof. Mikouchi, söz konusu kaya parçasının içinde bulunan karstik kayaçların magmadan meydana geldiğini ve genellikle darbeler sonucu ortaya çıkan oksidasyonla oluştuğunu ifade ederken; incelenen göktaşındaki oksidasyonun ancak kabuğun bir kısmını eriten bir darbe sırasında, Mars kabuğunun üzerinde ya da içinde su mevcut olmasıyla meydana gelebileceğini belirtti.

Bizlerin bildiği anlamda yaşamın var olabilmesi için su, olmazsa olmaz unsurlar arasında yer alıyor. Dolayısı ile bir gezegende su bulunuyorsa, yaşamın gelişebilmesi ihtimali de bulunuyor. Bu nedenle bilim insanları, Mars ya da diğer gezegenlerde yaşama dair izler ararken öncelikle gezegende şu anda ya da geçmişte su olup olmadığını tespit etmeye çalışıyorlar.