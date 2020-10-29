SpcaeX Mars’ta Kendi Kanunlarını Uygulayacak

Mars, teknik olarak bağımsız bir gezegendir ve haliyle başka gezegenlerin kurallarına uyması gerekmez. Kızıl gezegeni kolonileştirmek isteyen SpaceX, kendi yasalarını da koyacak.

Isaac Asimov’un “I, Robot” serisi için yazdığı robot yasası, bir şekilde günümüzde de robot geliştirmenin temel yasaları haline getirilmiştir. Asimov bir robot üreticisi olmasa da konunun temel kural koyucusu olmuştu.

Öte yandan SpaceX, uzayı kolonileştirme amacında olan bir şirket ve görünüşe bakılırsa Mars kolonileri için kendi kurallarını koyacaklar. Bu “kendini-yönetme ilkeleri” ilk Mars kolonisinde geçerli olacak.

Starlink kurallarında açıklama

SpaceX, açıklamasını yeni Starlink uydu geniş bant internet servisinin kullanım kuralları arasına sessizce yerleştirdi. Kurallarda “Mars’ta sağlanan hizmetler, Starship ya da diğer koloni araçlarıyla Mars’tan transit olarak yapılacak geçişlerde partiler Mars’ı özgür bir gezegen olarak tanıyacak ve Dünya merkezli hiçbir otorite ya da hükümet Marslı aktiviteleri üzerinde söz sahibi olmayacaktır” ifadesi yer aldı.

Ayrıca “Buna uygun olarak, Mars kolonisinin zamanında sorunlar iyi niyet temelli olarak oluşturulmuş kendini-yönetme ilkelerine göre çözümlenecektir” ifadesi yer aldı. Yani Mars’ta kurulacak koloni bağımsız olacak.

Geniş bant internet bağlantısı hizmetinin kullanım koşulları arasında gelecek planlarını açıklamak biraz garip olsa da bu durumun çok geçerli bir nedeni olabilir. Gelecekte Mars kolonileri muhtemelen Starlink uydularının Dünya ile sağladığı iletişime ihtiyaç duyacak.

Musk’ın hedefi 2024

Elon Musk’ın daha önce ilk insansız Mars görevlerine başlamak için 2024 tarihini hedeflediği belirtilmişti. Geçen hafta da firmanın kendine yetebilen bir şehir kurmak için asit testlerine başlamayı planladığı açıklanmıştı.

Mars Society’ye açıklamalar yapan Musk, insanlığın birden fazla gezegende yaşayan bir ırk haline gelmesinin en önemli önceliği olduğunu ifade etmişti. Yine de Musk’a göre kendi ömrü, kızıl gezegen üzerinde kendi kendine yetebilen bir şehir görmeye yetmeyecek.

Mars’ın kolonileştirilmesi çalışmaları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Gelecekte nüfus cüzdanlarımızda doğum yeri hanesine gezegenimizi de ekleyecek miyiz?