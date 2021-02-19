Perseverance, İlk Renkli Fotoğrafı Gönderdi

NASA'nın Mars'ta iş başı yapan Perseverance uzay aracı, Kızıl Gezegen'den ilk renkli fotoğraflarını Dünya'ya yolladı. Paylaşılan görüntü, Perseverance Mars yüzeyine dokunmadan hemen öncesini gösteriyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars araştırmalarında önemli bir kilometre taşı olması amacıyla 30 Temmuz tarihinde uzaya fırlatılan Perseverance uzay aracı, dün gece TSİ 23.55'te Kızıl Gezegen'e iniş yapmıştı.

İnişinden kısa süre sonra Mars'tan ilk görüntüleri paylaşan Perseverance, bugün akşam saatlerinde yeni bir kareyi daha Dünya'ya yolladı. Perseverance'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan karede, uzay aracının Mars yüzeyiyle temasından dakikalar öncesi gösteriliyor.

Mars'a beş kala:

Dün gece saatlerinde gönderilen düşük çözünürlüklü yüzey çekimlerinin aksine daha kaliteli ve renkli olan bu görselde, Perseverance'ın jetpack'indeki kamera aracılığıyla ilk Mars temasından dakikalar önce çektiği fotoğraf yer alıyor. Görüntüde Mars'ın tozlu yüzeyi ve uzay aracının tamamı görülebiliyor.

NASA ekibi, fotoğrafı "Takımın yıllardır hayalini kurduğu an, şimdi gerçek. Zorlu şeylere cesaret edin" notuyla paylaştı.

Volkanik mi yoksa tortul mu?

Gün içerisinde aynı Twitter hesabından bir başka paylaşım daha yapıldı. Perseverance'ın tekerleğinin ve Mars yüzeyinin görüldüğü bu fotoğrafta ise "Kayaları severim. Tekerleğimin hemen yanındakilere bakın. Onlar volkanik mi yoksa tortul mu? Hangi hikâyeyi anlatıyorlar? Keşfetmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerine yer verildi.

Yaklaşık 7 aylık bir yolculuğun ardından Mars'a ulaşan Perseverance uzay aracı, şu anda bir zamanlar suyla dolu olduğu düşünülen Jezero kraterinde konumlanıyor. Araç, bu bölgede araştırmalar yapacak ve topladığı örnekleri saklayacak. Toplanan bu örnekler, ilerleyen yıllarda Mars'a gönderilmesi planlanan diğer araçlarla Dünya'ya getirilecek ve Dünya'da yapılacak detaylı incelemeler neticesinde belki de hedeflenen mikrobiyal yaşamın izlerine ulaşılacak.