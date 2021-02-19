Apple, Otonom Aracı İçin LiDAR Tedarikçileriyle Görüşüyor

Bloomberg tarafından yayınlanan yeni bir raporda Apple'ın, otonom araç teknolojisi için LiDAR tedarikçileriyle görüşme halinde olduğu bildirildi. LiDAR tedarikçisine hâlâ karar verilmemiş olması, Apple Car'ı uzun bir süre daha yollarda göremeyeceğimizin bir göstergesi olabilir.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple'ın kendi sürücüsüz aracı üzerinde çalıştığına dair raporlar uzun süredir gelmeye devam ediyor. Yayınlanan yeni bir rapordaysa şirketin, otonom "Apple Car"ın geliştirilmesinde kilit bir teknoloji olan LiDAR sensörler için birden fazla tedarikçiyle aktif görüşmeler içerisinde olduğu bildirildi.

Apple Car'ın sürücüsüz bir araç olacağı göz önüne alındığında otonom bir aracın çevresini görmesine izin verecek lazer tabanlı sensörler, geliştirilme aşamasında kritik önem taşıyor. Bloomberg'in raporlarına göreyse halen devam eden bu görüşmeler, Apple'ın henüz tek bir tedarikçi üzerinde karar kılamadığına işaret ediyor.

Apple, otonom araç teknolojisi için LiDAR tedarikçileriyle görüşmeye devam ediyor:

Tıpkı iPhone tedarik zincirinde olduğu gibi Apple, Apple Car'daki kritik bileşenleri tedarik edebilmek için üçüncü taraf tedarikçilerden faydalanacak. Bu noktada LiDAR tedarikçisine henüz karar verilmemiş olması, Apple'ın sürücüsüz aracının hâlâ günümüzden yıllarca uzakta olduğunun bir göstergesi olabilir.

Kaynaklar Bloomberg'e, Apple'ın bundan dört ila beş yıl sonrasında son teknoloji olarak kabul edilecek olan LiDAR teknolojisini elde etmeye çalıştığını söyledi. Şirketin 2019 yılında da LiDAR tedarikçileri ile benzer görüşmeler içerisinde olduğu söyleniyordu ancak o günden bugüne şirketin otomobil projesi yön ve kapsam değiştirdi.

Apple'ın LiDAR sensörlerini kullandığı tek alan araç teknolojileri değil. Artırılmış gerçeklik ve fotoğrafçılıkta büyük iyileştirmeler sağlayan bu sensörleri ilk kez 2020 iPad Pro modelinde kullanan ABD merkezli şirket, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen iPhone 12 Pro cihazlarında da LiDAR sensörlere yer vermişti.