2 Yıl İçinde Mars’ta Yaşam Bulunabilir ve Buna Hazır Değiliz

NASA’nın önemli bilim insanlarından Jim Green, Mars’taki yaşamın iki yıl içinde bulunabileceğini ancak dünyanın buna "hazır olmadığını" söyledi. Öncü astronoma göre keşif, tamamen yeni bir düşünce sistemini gerektirecek.

NASA, uzay araştırmaları ve Dünya dışı yaşam çalışmaları kapsamında her geçen gün ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Mars’taki çalışmalarını sürdüren NASA’nın baş bilimcilerinden biri, kızıl gezegende yaklaşık 2 yıl içinde yaşam bulunabileceğini fakat insanlığın bu keşfin “devrimci” sonuçlarına hazır olmadığını belirtti.

Oldukça iddialı açıklamalarda bulunan Dr. Jim Green, İngiliz kimyager Rosalind Franklin'in anısına “Rosalind” olarak adlandırılan ExoMars Rover misyonu kapsamında NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’ndan gelecek olan iki gezici aracın, 2021'in Mart ayında Mars'a vardıktan aylar içinde yaşam kanıtı bulabileceğini düşünüyor.

ExoMars Rover misyonu kapsamında yer alan geziciler, dünya dışı yaşamı aramak için Mars'ın çekirdeğine 6,5 metre kadar bir delik açacak ve numuneler toplayacak. Toplanan bu örnekler daha sonra ezilecek ve organik madde için bir mobil laboratuvarda incelenecek.

Dünya, bu keşif için hazır değil:

Dr Green, olası keşifleri, gökbilimci Nicolaus Copernicus'un 16. yüzyılda keşfettiği “Dünya'nın Güneş etrafında dönüşü“nü söylediği zamanlarla karşılaştırdı. Yapılan incelemelerin ardından konuşan Dr Green, “Tamamen yeni bir düşünce dizisi başlatacak. Sonuçlara hazır olduğumuzu sanmıyorum. Bu konuda endişelendim çünkü onu bulmaya ve bazı duyurular yapmaya yakın olduğumuzu düşünüyorum.” dedi ve Mars’taki yaşam keşfinin, bilim insanlarına keşfedilecek yeni bir dizi soru vereceğini belirtti.

Dr Green’in bu noktada ortaya çıkacağını düşündüğü yeni sorular ise şu şekilde: “Sonra ne olacak tamamen yeni bir dizi bilimsel soru. Bu hayat bizim gibi mi? Nasıl ilişki kurarız? Yaşam gezegenden gezegene geçebilir mi, yoksa bir kıvılcım mı ve tam olarak ideal bir çevreye sahip miyiz? Bu kıvılcım, içinde bulunduğu kimyasal ortama dayanarak, bizim gibi veya bizim gibi olmayan bir hayat üretiyor mu?”

Mars’ta yaşamla ilgili yapılan son araştırmalar, daha önce yaşanmaz olduğu düşünülen gezegenlerin bir zamanlar yaşam için uygun koşullara sahip olabileceğini göstermişti. Bu araştırmalar da Dr Green’i haklı çıkarabilir. Yine bu kapsamda bu yılın başlarında yapılan bir keşif, Mars yüzeyinin altında akan geniş ve aktif bir su sisteminin olabileceğini göstermişti.