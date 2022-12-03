46 Yıllık Mars Fotoğrafında Akıl Almaz Bir Detay Keşfedildi

Mars’a ilk iniş yapan keşif aracı Viking 1’in çektiği görüntülerde, kızıl gezegende bundan milyarlarca yıl önce bir felaket yaşandığı keşfedildi.

Bilim insanları, bundan 46 sene önce Mars’a iniş yapan ilk keşif aracı olan Viking 1’in çektiği Mars yüzeyi fotoğraflarını araştırmaya koyuldular.

46 yıllık fotoğrafların araştırılması sonucunda Kızıl Gezegen üzerinde, bundan milyarlarca yıl önce okyanus olduğu; hatta bugünkü haline gelmesinin sebebinin de bu okyanus olduğunu düşündükleri bir sonuca vardılar.

Neredeyse yarım asırlık olan fotoğraf, bilim insanları için hep bir gizemdi:

Bilim insanları için Mars’a konan Viking 1’in gönderdiği fotoğraf hep kafa karıştırıcı olmuştu. Zira burada neden bu kadar fazla taş olduğuna anlam verememişlerdi.

Taşların fazlalığına anlam vermek isteyen araştırmacılar, ilk olarak bir volkanik patlama veya meteor çarpması olasılığını gözden geçirdiler ancak yakınlarda ne lav izleri ne de meteor’un sebep olacağı kadar büyük bir krater vardı.

Aşağıda gördüğünüz taşlar, bir zamanlar Mars'ta olan davasa bir okyanusta gerçekleşen mega tsumani dalgaları tarafından taşındı!

Daha sonra ortaya daha önce de atılmış olan ‘Mars’ta okyanus vardı’ teorisine dayanarak bu taşların buraya devasa bir tsunami sonucunda taşınmış olabileceğini düşündüler. Fotoğrafın çekildiği bölgenin etrafını haritalayan araştırmacılar, gerçekten de bu bölgenin 110 km uzağında devasa bir meteor krateri buldular.

Araştırmacıların teorisine göre bundan 3,4 milyar yıl önce Mars’ın kuzey ekvatoral bölgesine 9 km çapında bir meteor çarptı ve 13 milyon megaton TNT enerjisi meydana getirerek bir mega tsunamiye sebep oldu. Bu taşlar bu mega tsunami felaketi sırsaında bu sayede oraya kadar geldi.

Kızıl gezegende bundan milyarlarca önce aynı Dünya’da dinozorların türünü yok eden türde bir felaket olayı yaşanmış olma ihtimali gerçekten çok heyecan verici. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.