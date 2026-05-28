Qualcomm, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Snapdragon C platformunu tanıttı. Acer, HP ve Lenovo imzalı ilk modellerin yıl içinde satışa çıkması beklenirken yeni işlemci, uzun pil ömrü ve yapay zekâ desteğiyle dikkat çekiyor.

Qualcomm, dizüstü bilgisayar pazarında işleri biraz daha kızıştıracak yeni işlemci platformu Snapdragon C’yi duyurdu. Şirketin yeni çözümü, özellikle öğrenciler, aileler ve temel ofis işleri için laptop arayan kullanıcıları hedefliyor.

Yeni platformun en dikkat çeken yanı ise fiyat tarafında ortaya çıkıyor. Qualcomm’a göre Snapdragon C’li dizüstü bilgisayarlar 300 dolar ve üzeri fiyatlarla karşımıza çıkacak. Bu da Türkiye’ye nasıl geleceğine bağlı olarak 10-15 bin TL bandında yeni modeller görebileceğimiz anlamına geliyor.

Snapdragon C, pahalı laptop almak istemeyenleri hedefliyor

Snapdragon C, aslında çok net bir soruna cevap veriyor: “Günlük işlerimi halledebileceğim, pili uzun giden ve çok da pahalı olmayan bir laptop var mı?” Qualcomm’un yeni platformu; internette gezinme, video izleme, belge düzenleme, çevrim içi dersler ve görüntülü görüşmeler gibi temel kullanım senaryoları için tasarlandı.

Yani bu işlemciyi taşıyan bilgisayarlardan üst düzey oyun performansı ya da profesyonel render gücü beklememek gerekiyor. Snapdragon C’nin asıl iddiası, daha uygun fiyata serin çalışan, sessiz kalan ve uzun pil ömrü sunan Windows dizüstü bilgisayarları mümkün kılmak.

Uygun fiyatlı laptoplarda yapay zekâ dönemi başlıyor

Qualcomm’un açıklamasına göre Snapdragon C platformunda entegre bir NPU da bulunuyor. Bu da bazı yapay zekâ işlemlerinin doğrudan cihaz üzerinde çalıştırılabileceği anlamına geliyor. Özellikle görüntülü görüşme, üretkenlik araçları ve günlük uygulamalarda bu destek kendini gösterebilir.

Ancak burada küçük bir not düşmek gerekiyor. Snapdragon C, Qualcomm’un üst seviye Snapdragon X Elite veya X Plus işlemcileriyle aynı sınıfta değil. Yani bu cihazlar yapay zekâ desteği sunsa da premium Copilot+ PC deneyimini tamamen sunmaları beklenmiyor.

İlk modeller Acer, HP ve Lenovo’dan gelecek

Qualcomm, Snapdragon C’li ilk dizüstü bilgisayarların Acer, HP ve Lenovo gibi üreticilerden geleceğini açıkladı. Bu da platformun yalnızca kâğıt üzerinde kalmayacağını, yıl içinde gerçek ürünlerle karşımıza çıkacağını gösteriyor.

İlk cihazlardan biri olarak Acer Aspire Go 15 öne çıkıyor. Bu modelin 15,6 inç Full HD ekran, 8 GB’a kadar RAM, 512 GB’a kadar depolama, Wi-Fi 6E, 1080p web kamera ve 53 Wh batarya gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor.

Snapdragon C, giriş seviyesi laptop pazarını hareketlendirebilir

Snapdragon C’nin Türkiye’de nasıl fiyatlandırılacağı şimdilik belli değil. Ancak 300 dolar ve üzeri küresel fiyat hedefi, özellikle uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar arayan kullanıcılar için oldukça önemli. Çünkü bu segmentte pil ömrü ve performans dengesi çoğu zaman beklentilerin gerisinde kalabiliyor.

Qualcomm’un yeni platformu bu dengeyi değiştirebilirse, 10-15 bin TL bandında daha uzun pil ömrü sunan, sessiz çalışan ve temel işleri rahatça halledebilen laptoplar görebiliriz. Tabii bunun için ilk modellerin Türkiye fiyatlarını beklemek gerekecek.