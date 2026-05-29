Google, Gemini için uyguladığı kullanım limitlerinde yeni bir değişikliğe gidiyor. Şirket, günlük mesaj sınırları yerine yapay zekâ işlemlerinin gerektirdiği işlem gücünü temel alan yeni bir sisteme geçiş yapıyor.

Google'ın yapay zekâ modeli Gemini son dönemde yeni özelliklerle gündeme gelirken, kullanım limitleri konusunda da önemli değişiklikler yaşanıyor. Şirket, kullanıcıların ne kadar Gemini kullanabileceğini belirleyen sistemi yeniden düzenlediğini açıkladı.

Yeni sistemle birlikte limitler artık yalnızca gönderilen mesaj sayısına göre değil, kullanılan özelliklerin karmaşıklığına ve tüketilen işlem gücüne göre hesaplanacak. Bu durum özellikle yoğun şekilde Gemini kullanan kullanıcıları doğrudan etkileyebilir.

Günlük mesaj sınırı dönemi sona eriyor

Google'ın bugüne kadar kullandığı sistemde kullanım hakkı büyük ölçüde günlük mesaj sayısına bağlıydı. Yeni modelde ise bir isteğin ne kadar işlem gücü gerektirdiği daha önemli hâle geliyor. Şirketin açıklamasına göre prompt'un karmaşıklığı, sohbetin uzunluğu ve kullanılan gelişmiş araçlar kullanım kotasından farklı oranlarda düşecek. Basit işlemler daha az kota harcarken, video üretimi veya gelişmiş muhakeme gerektiren görevler çok daha fazla kaynak tüketecek.

Beş saatlik ve haftalık limitler uygulanacak

Yeni sistemle birlikte Gemini'da yalnızca genel kullanım kotası bulunmayacak. Kullanıcılar ayrıca beş saatlik kullanım pencereleri ve haftalık limitlerle de karşılaşacak. Google'a göre limitler belirli aralıklarla yenilenecek. Ancak yoğun kullanım durumunda haftalık sınırın daha erken dolabileceği belirtiliyor. Şirket, ücretli abonelerin ücretsiz kullanıcılara göre daha yüksek limitlere sahip olacağını ifade ediyor.

Yeni limit modeli, Google'ın I/O 2026 etkinliğinde duyurduğu abonelik değişikliklerinin bir parçası olarak görülüyor. Şirket son dönemde farklı Gemini paketleri sunarken, kullanım kotalarını da daha dinamik hâle getirmeye başladı.