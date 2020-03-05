Mars Yüzeyinden Yüksek Çözünürlüklü Fotoğraflar (Video)

NASA’nın Curiosity aracı, Mars’tan görüntüler elde etmeye devam ediyor. Curiosity, Mars’ta şimdiye kadar elde ettiği en yüksek çözünürlüklü Mars panoramasını Dünya'ya iletti panoramada, Mars yüzeyinin bütün detayları en detaylı hali ile görülebiliyor.

NASA, Mars’taki çalışmalarına Curiosity aracıyla devam ediyor. Curiosity, Mars’ın önemli bölgelerini görüntülüyor ve veri topluyor. Araç, 24 Kasım ve 1 Aralık 2019 tarihleri arasında Kızıl Gezegen’in 1000’den fazla görüntüsünü aldı ve bu görüntüleri yüksek çözünürlük panorama olarak birleştirdi. Panoramada Mars’ın kuru ve tozlu yüzeyi tüm ihtişamıyla görünüyor.

Curiosity, söz konusu zamanda Mars’ın Sharp Dağı olarak isimlendirilen dağ bölgesindeki Glen Torridon sahasının fotoğraflarını çekti. Curiosity, Glen Torridon bölgesinin fotoğraflarını telefoto lensini kullanarak elde etti. 1.8 milyar pikselden oluşan fotoğraflar Mars’ın yüzeyinin daha önce görülmemiş ayrıntılarını sunuyor.

NASA’nın gezgin aracı, aynı bölgede bir de daha düşük çözünürlüklü bir fotoğraf elde etti. Orta açılı lensi ile çekilen fotoğraf 650 milyon pikselden oluşuyor. Curiosity’nin çektiği bu fotoğrafta kendi kolu ve gövdesinin ön kısmı da görünüyor.

Curiosity’nin her iki çekimi de yaklaşık 7 saat sürdü. 7 saatlik çalışmayla elde edilen fotoğraflar ilk defa 360 derecelik bir Mars panoraması elde etmek için kullanıldı. Curiosity’nin operasyon ekibinin Şükran Günü Tatili’nde olması, aracın bu fotoğrafları elde edecek zamanı olmasını sağladı. Operasyon ekibi tatilde olduğu için aracın görev listesinde çok fazla görev yoktu ve uzun süreler fotoğraf çekmekle meşgul olabildi.

Curiosity, daha öncede Rocknest bölgesinde Mars yüzeyinin daha düşük çözünürlüklü bir panoramasını elde etmişti. Rocknest’te çekilen daha düşük çözünürlüklü fotoğraflar, son panorama kadar ayrıntılı değildi. Aradan geçen zaman içinde Curiosity fotoğraf yeteneklerini daha da geliştirdi.

Curiosity, 2012 yılında Mars yüzeyini araştırmak için Kızıl Gezegen’in yüzeyine iniş yaptı. Araba boyutlarındaki gezgin araç, milyarlarca yıl önce su barındırmış olabilecek Gale Krateri etrafında dolaşıyor.

NASA, yakında Curiosity’nin yanına Mars 2020 gezgin aracını da gönderecek. Mars 2020, Mars’taki mevcut ya da geçmişte var olmuş yaşamın belirtilerini aramak için tasarlandı.

Curiosity'nin Mars yüzeyinde elde ettiği panoramaların videosu: