Curiosity'nin Mars'taki İlk ve Son Halini Gösteren Fotoğraf

NASA'nın keşif aracı Curiosity, 2012 yılında Mars'a indi ve yaklaşık 7 yılı aşkın süredir Kızıl Gezegen'de görev yapıyor. Robotun gezegene ilk indiği halini ve son halini yan yana getiren fotoğraflar, internette viral oldu.

NASA'nın Curiosity uzay aracı, yedi yıldan fazla bir süredir Mars'ın yüzeyinde dolaşıyor. Kızıl Gezegen'in tarihini ve insan yaşamına uygunluğunu olup olmadığını araştıran gezgin robot, Mars iklimini ve jeolojisini inceleyerek topladığı verileri Dünya'ya gönderiyor. Bunca zamandır Mars'ın tozlu yüzeyinde geçirdiği zaman, gövdesinin ilk günkü parlak, metalik görüntüsünden eser bırakmadı.

Curiosity, Mars'ı keşfederken arada bir selfie çekmeyi de ihmal etmedi. Robotun Kızıl Gezegen'e indikten kısa bir süre sonra çektiği bir görüntü, son zamanlardaki görünümüyle karşılaştırıldığında şok edici dönüşümü ortaya çıkıyor. Kıyaslama fotoğrafı, ilk olarak Imgur'da yayınlandı ve ardından Reddit'teki uzay topluluğunda paylaşıldı. Uzay aracının ilk ve son halini yan yana getiren fotoğraf, 70.000'den fazla olumlu oy aldı.

Curiosity, 26 Kasım 2011'de uzaya fırlatıldı ve 5 Ağustos 2012'de Mars'a indi. Selefleri Sojourner, Opportunity ve Spirit'in izinden giden uzay aracını, temmuz ayında gönderilmesi planlanan Mars 2020 gezgini takip edecek. Yaklaşık bir araba boyutundaki Curiosity, Mars'ın çevre koşullarının yaşama elverişli olup olmadığını öğrenmek için 2 yıllık bir görevle gönderildi. Ama daha sonra görevi süresiz olarak uzatıldı ve 7 yılı aşkın süredir Mars yüzeyinde ipucu aramak ve kanıt toplamak için dolaşıyor.

Gezgin robot, Kızıl Gezegen'de toz fırtınalarından birine yakalanarak irtibatı kesilmeden önce Opportunity ile birlikte görev aldı. Curiosity, Dünya'ya son selfie görüntüsünü 11 Ekim 2019'da çekti. Robot, fotoğrafları çekmek için kolunun ucuna yerleştirilen Mars Hand Lens Imager adı verilen bir kamera kullanıyor. Curiosity, yakında Mars 2020 uzay aracıyla birlikte çalışacak, ancak yeni arkadaşının yanında biraz tozlu kalacak gibi görünüyor.