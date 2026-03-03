Mart 2026 Dacia Fiyat Listesi: Bu Fiyata Sandero, Türkiye'nin Yeni Bitki Örtüsü Olur

Fransız otomobil devi Renault'un alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Dacia, mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini resmen açıkladı. Marka bu ay Yeni Sandero'ya zam yapmadı. Yeni Sandero Stepway'in de başlangıç fiyatına dokunmayan şirket, Extreme donanım seçeneğine zam yaptı.
Peki Dacia'nın Mart 2026 güncel fiyat listesi ne durumda? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan 2026 yılında çok konuşacağımız Yeni Sandero ve Yeni Sandero Stepway'in fiyatını görelim.
Dacia fiyat listesi - Mart 2026
|Model
|Şubat Fiyatı
|Mart Fiyatı
|Yeni Sandero (2025)
|1.242.000 TL
|1.242.000 TL
|Yeni Sandero (2026)
|1.299.000 TL
|1.299.000 TL
|Yeni Sandero Stepway
|1.685.000 TL
|1.685.000 TL
Yeni Sandero fiyatı - Mart 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2025)
|Essential, Manuel
|1.242.000 TL
|1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2025)
|Expression, Manuel
|1.342.000 TL
|1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2026)
|Essential, Manuel
|1.299.000 TL
|1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2026)
|Expression, Manuel
|1.430.000 TL
Yeni Sandero opsiyon fiyatları - Mart 2026
|Opsiyon
|Fiyatı
|Donanım Paketi
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|Essential, Expression
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Essential, Expression
|Konfor Paketi
|55.000 TL
|Essential
Yeni Sandero Stepway fiyatları - Mart 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|Eco-G 120 HP, LPG
|Expression, Otomatik
|1.685.000 TL
|Eco-G 120 HP, LPG
|Extreme, Otomatik
|1.750.000 TL
Yeni Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Mart 2026
|Opsiyon
|Fiyatı
|Donanım Seçeneği
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Expression, Extreme
|16'' Tamia Aluminyum Jantlar
|32.000 TL
|Expression
|Elektrikli Cam Tavan
|58.000 TL
|Extreme
|Sürüş Paketi
|45.000 TL
|Extreme
|Kablosuz Şarj
|8.000 TL
|Extreme