Mart 2026 Dacia Fiyat Listesi: Bu Fiyata Sandero, Türkiye'nin Yeni Bitki Örtüsü Olur

Dacia'nın mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi açıklandı. Firma bu ay sadece Yeni Sandero Stepway'in üst donanım seçeneğine zam yapma yoluna gitti. Yeni Sandero, Türkiye'nin en ucuz otomobili olmaya devam ediyor.

Eray Kalelioğlu

Fransız otomobil devi Renault'un alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Dacia, mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini resmen açıkladı. Marka bu ay Yeni Sandero'ya zam yapmadı. Yeni Sandero Stepway'in de başlangıç fiyatına dokunmayan şirket, Extreme donanım seçeneğine zam yaptı.

Peki Dacia'nın Mart 2026 güncel fiyat listesi ne durumda? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan 2026 yılında çok konuşacağımız Yeni Sandero ve Yeni Sandero Stepway'in fiyatını görelim.

Dacia fiyat listesi - Mart 2026

Model Şubat Fiyatı Mart Fiyatı
Yeni Sandero (2025) 1.242.000 TL 1.242.000 TL
Yeni Sandero (2026) 1.299.000 TL 1.299.000 TL
Yeni Sandero Stepway 1.685.000 TL 1.685.000 TL

Yeni Sandero fiyatı - Mart 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2025) Essential, Manuel 1.242.000 TL
1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2025) Expression, Manuel 1.342.000 TL
1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2026) Essential, Manuel 1.299.000 TL
1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2026) Expression, Manuel 1.430.000 TL

Yeni Sandero opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon Fiyatı Donanım Paketi
Yedek Lastik 12.000 TL Essential, Expression
Metalik Renk 13.000 TL Essential, Expression
Konfor Paketi 55.000 TL Essential
Yeni Sandero Stepway fiyatları - Mart 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
Eco-G 120 HP, LPG Expression, Otomatik 1.685.000 TL
Eco-G 120 HP, LPG Extreme, Otomatik 1.750.000 TL

Yeni Sandero Stepway opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon Fiyatı Donanım Seçeneği
Metalik Renk 13.000 TL Expression, Extreme
16'' Tamia Aluminyum Jantlar 32.000 TL Expression
Elektrikli Cam Tavan 58.000 TL Extreme
Sürüş Paketi 45.000 TL Extreme
Kablosuz Şarj 8.000 TL Extreme
