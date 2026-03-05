[Mart 2026] En Güçlü Akıllı Telefonlar Açıklandı

Her ay mevcut telefonları teste sokarak aldıkları puanlara göre sıralayan AnTuTu, bu ayın listesini de yayımlandı. Peki güncel en güçlü akıllı telefonlar hangileri?

Bugün yeni bir akıllı telefon almak istediğinizde alabileceğiniz çok fazla seçenek var. Samsung'dan Apple'a, Xiaomi'den vivo'ya kadar onlarca model mevcut. Peki en iyisini almak istersek hangi modeli seçmemiz gerekiyor?

Bu sorunun cevabını arıyorsak, telefonların donanımları kadar bu donanımlar üzerinden yapılan testlere de göz atmamız gerekiyor. İşte bu noktada devreye AnTuTu gibi platformlar giriyor. Her ay mevcut en iyi telefonları listeleyen AnTuTu, bu ay da güncel listesini yayımlamış durumda.

En güçlü akıllı telefonlar

Telefon AnTuTu Puanı Türkiye Fiyatı Red Magic 11 Pro 3.969.812 59.999 TL iQOO 15 3.741.517 Resmî satışı yok Poco F8 Ultra 3.690.466 55.999 TL OnePlus 15 3.609.191 74.999 TL OPPO Find X9 Pro 3.334.012 76.499 TL vivo X300 Pro 3.331.699 99.999 TL HONOR Magic8 Pro 3.228.723 79.999 TL iQOO Neo11 3.144.464 Resmî satışı yok iQOO 13 3.141.706 Resmî satışı yok OnePlus Ace 6 3.138.522 Resmî satışı yok

Listede ilk 10'daki telefonlara baktığımızda en dikkat çeken şey herhangi bir iPhone modelinin ilk 10'da bulunmuyor olması. Şu anda listenin devamına bakacak olursak iPhone 17 Pro Max, 2.387.604 AnTuTu puanı ile kendine 26. sıradan yer bulabilmiş durumda. Standart iPhone 17 ise 2.107.897 AnTuTu puanı ile 38. sırada.

Zirvede ise bir süredir Red Magic 11 Pro yer alıyor. Aynı zamanda ülkemizde satışı da bulunduğundan, şu anda satın alabileceğiniz en güçlü akıllı telefon Red Magic 11 Pro diyebiliriz.

Peki sizce güncel en güçlü akıllı telefon hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.