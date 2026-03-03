Ucuz Egea Cross Satıştan Kaldırıldı: İşte Mart 2026 Fiat Fiyat Listesi

Fiat'ın mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatları belli oldu. Firma bu ay da tüm modellere zam yaptı. Ayrıca Egea Cross'un uygun fiyatlı versiyonlarının satışı durduruldu...

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markası olan Fiat, mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay da tüm otomobillerine zam yaptı. Ayrıca Egea Cross'un uygun fiyatlı 1.4 Fire manuel seçenekleri de satıştan kaldırıldı. Hâl böyle olunca Egea grubu, ciddi anlamda zamlanmış oldu.

Peki Fiat'ın güncel fiyatları nasıl oldu? Bu haberimizde, Fiat Mart 2026 fiyat listesine bakacağız. Fiyat bilgisinin Fiat'tan alındığını, listenin güncelleneceğini belirtelim.

Fiat sıfır araba fiyatları - Mart 2026

Model Şubat Başlangıç Fiyatı Mart Başlangıç Fiyatı Egea Sedan 1.389.900 TL 1.409.900 TL Egea Cross 1.319.900 TL 1.694.900 TL 600 * 1.969.900 TL 1.969.900 TL Grande Panda 1.569.900 TL 1.584.900 TL 500e * 1.919.900 TL 1.939.900 TL Topolino 569.900 TL 579.900 TL

2025 model yılı olarak satışı devam etmektedir.

Egea Sedan fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Manuel 1.409.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Otomatik 1.659.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Manuel 1.479.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Otomatik 1.709.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Manuel 1.539.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Otomatik 1.769.900 TL

Fiat Egea Sedan, yıllardır Türkiye’nin en çok satan otomobillerinden bir tanesi. Benzinli ve dizel motor seçenekleriyle sunulan model, düşük yakıt tüketimi ve uygun maliyetleriyle öne çıkıyor. LED farları, multimedya ekranı ve modern donanımlarıyla her keseye uygun olan otomobil, 520 litrelik büyük bagaj hacmiyle de dikkat çekiyor. Fiat Egea Sedan, konfor, ekonomi ve teknolojiyi bir arada arayanlar için dengeli bir tercih.

Egea Sedan opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon Fiyat Paket Ücretli Renkler 13.370 TL Easy, Urban, Lounge, Limited Plus Paket 59.290 TL Easy KONFOR PAKET (Kör nokta uyarı + ön park sensörü) 20.060 TL Lounge

Egea Cross fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Street (GSR Traction+), Otomatik 1.694.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR Traction+), Otomatik 1.734.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR Traction+), Otomatik 1.851.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR Traction+), Otomatik 1.969.900 TL

2026 Fiat Egea Cross, adından da anlaşılabileceği üzere standart Egea'nın crossover versiyonu. SUV esintili tasarımı ve pratik özellikleriyle öne çıkan otomobil, sedan versiyondaki motor ve şanzıman seçeneklerini korumaya devam ediyor. Fiat Egea Cross, şehir içi rahatlığı ve hafif arazi kabiliyeti arayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Egea Cross opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Ücretli Renkler 13.370 TL Street, Urban, Lounge, Limited Konfor Paketi 20.060 TL Lounge

Fiat 600 fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 115 kW/156 HP - 54 kWh, Elektrikli La Prima, Otomatik 1.969.900 TL

Fiat 600, markanın retro tasarımı ve modern teknolojileriyle öne çıkan B segment crossover SUV modeli. Hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarıyla sunulan Fiat 600'ün elektrikli versiyonu 400 kilometre civarı menzil ve 8,5 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresine sahip. Modern iç tasarımı ile hem şehir içi hem şehirler arası yolculuklarda yormayan otomobil, açık konuşmak gerekirse hak ettiği ilgiyi görmüyor.

600 opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Ücretli Renkler 15.000 TL La Prima

Topolino Fiyatları - Mart 2026:

Model Motor Tipi Yakıt TOPOLİNO 6 kW/8 - 5.5kWh Elektrikli 579.900 TL TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh Elektrikli 624.900 TL

Fiat Topolino, aslında bir otomobil değil. Bu kategorideki modeller genelde elektrikli araç olarak kabul ediliyorlar. Uygun fiyatı ile mobilite ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde dizayn edilen Topolino, tahmin edebileceğiniz üzere şehirler arası yolculuklar için ideal değil. 75 kilometre menzili ve 45 km/s maksimum hızı ile Fiat Topolino, bu dezavantajlarına rağmen dikkat çekmeyi başarıyor.

Grande Panda Fiyatları - Mart 2026:

| Model | Motor Tipi | Yakıt | | Grande Panda La Prima 44 kWh | Elektrikli | 1.584.900 TL | | 1.2 MHEV 110HP, Icon | Hibrit | 1.569.900 TL | | 1.2 MHEV 110HP, La Prima | Hibrit | 1.689.900 TL |

Grande Panda opsiyon fiyatları - Mart 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Ücretli Renkler 15.000 TL La Prima

NOT: Detaylı tablolardaki fiyatlar, Fiat'ın sitesinde görünen en ucuz fiyatlardır.