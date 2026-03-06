Tümü Webekno
[Mart 2026] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

NVIDIA, bulut oyun platformu NVIDIA GeForce NOW'a her ay yepyeni oyunlar ekliyor. Bu ay eklenecek yeni oyunlar da açıklanmış durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Mart ayı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.

Mart ayında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni Crimson Desert olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar

NVIDIA GeForce NOW Mart 2026 oyunları

Oyun Platform Tarih
Kingdom Come: Deliverance II Xbox 3 Mart
Legacy of Kain: Defiance Remastered Steam 3 Mart
Esoteric Ebb Steam 3 Mart
The Legend of Khiimori Steam 3 Mart
Slay the Spire 2 Steam 5 Mart
Docked Steam 5 Mart
John Carpenter’s Toxic Commando Steam 12 Mart
Everwind Steam 17 Mart
Crimson Desert Steam 19 Mart
Screamer Steam 23 Mart
Nova Roma Steam, Xbox 26 Mart
Legacy of Kain: Ascendance Steam 31 Mart
Subliminal Steam 31 Mart
Death Stranding Director’s Cut Steam Mart 2026
LORT Steam Mart 2026

NVIDIA GeForce NOW'a Mart ayında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.

Geforce Nvidia Oyunlar

