[Mart 2026] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Mart ayı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.
Mart ayında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni Crimson Desert olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Tarih
|Kingdom Come: Deliverance II
|Xbox
|3 Mart
|Legacy of Kain: Defiance Remastered
|Steam
|3 Mart
|Esoteric Ebb
|Steam
|3 Mart
|The Legend of Khiimori
|Steam
|3 Mart
|Slay the Spire 2
|Steam
|5 Mart
|Docked
|Steam
|5 Mart
|John Carpenter’s Toxic Commando
|Steam
|12 Mart
|Everwind
|Steam
|17 Mart
|Crimson Desert
|Steam
|19 Mart
|Screamer
|Steam
|23 Mart
|Nova Roma
|Steam, Xbox
|26 Mart
|Legacy of Kain: Ascendance
|Steam
|31 Mart
|Subliminal
|Steam
|31 Mart
|Death Stranding Director’s Cut
|Steam
|Mart 2026
|LORT
|Steam
|Mart 2026
NVIDIA GeForce NOW'a Mart ayında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.