Mart 2026 Honda Fiyat Listesi: Type-R Türkiye'ye Veda Etti!

Honda'nın mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Firma bu ay zam yapmadı. 2026 model HR-V'nin satışa sunulması ile bu otomobilin fiyatı otomatik olarak yükselmiş oldu.

Japon otomobil devi Honda, Mart 2026 dönemi boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini resmen açıkladı. Marka bu ay büyük oranda fiyat değişimi yapmadı. Type-R satışlarını durduran Honda, 2026 model HR-V'yi Türkiye'ye getirdi.

Peki Honda'nın mart ayı fiyat listesi ne durumda? Sıfır kilometre Honda satın almak isteyen vatandaşları ne bekliyor? İşte detaylar...

Honda fiyatları - Mart 2026

Model Şubat Başlangıç Fiyatı Mart Başlangıç Fiyatı Jazz e:HEV 2.380.000 TL 2.380.000 TL HR-V e:HEV * 2.389.000 TL 2.595.000 TL Type-R 5.500.000 TL - CR-V e:HEV 6.160.000 TL 6.160.000 TL Prelude 5.400.000 TL 5.400.000 TL

2026 model yılı olarak satılmaktadır.

Jazz fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit Crosstar, Otomatik 2.380.000 TL

2025 Honda Jazz, yalnızca hibrit motorla sunulan ve şehir içi kullanım için optimize edilmiş kompakt bir hatchback olarak karşımıza çıkıyor. 1.5 litrelik benzinli motorla birlikte çalışan hibrit sistem hem düşük yakıt tüketimi hem de sessiz bir sürüş deneyimi vadediyor. Güvenlik tarafında adaptif hız sabitleyici, çarpışma önleme asistanı ve şerit takip gibi gelişmiş destek sistemlerine yer verilen Jazz, hibrit teknolojisi ve pratik iç tasarımıyla özellikle şehirli kullanıcılar için verimli ve fonksiyonel bir seçenek diyebiliriz.

HR-V fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L e:HEV, Hibrit Elegance, Otomatik 2.595.000 TL 1.5L e:HEV, Hibrit Advance, Otomatik 2.730.000 TL

2026 Honda HR-V, şehir odaklı kullanıcılar için tasarlanmış kompakt bir SUV olarak öne çıkıyor. Türkiye’de sadece hibrit motor seçeneği ile sunulan otomobil, sunduğu donanım ve kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Yüksek oturma pozisyonu ve ferah iç mekânı ile eğlenceli yolculuklar vadeden otomobil, tasarımı, işlevselliği ve hibrit verimliliğiyle kompakt SUV sınıfında akıllıca bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

CR-V fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L e:HEV, Hibrit Advance, Otomatik 6.160.000 TL

Honda'nın en üst düzey özelliklerle donattığı CR-V modeli, özellikle de geniş aileler için ideal. Otomobildeki 2.0 litrelik benzinli motoru destekleyen hibrit ünite, 184 PS güç üretiyor ve 4 tekerden çekiş imkânı sunuyor. 579 litrelik bagaj hacmiyle tüm yükünüzü sırtlayabilecek Honda CR-V, Honda'nın en gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatıldı.

Prelude fiyatları - Mart 2026: