Mart 2026 MG Fiyat Listesi: ZS Hybrid+ Fena Değil!

MG'nin mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatları belli oldu. Hybrid+ motorlu yeni otomobillerin fiyatına dokunmayan şirket, MG7'ye zam yaptı.

Türkiye'deki en yeni markalardan bir tanesi olan MG, Mart 2026 fiyat listesini yayımladı. Marka geçtiğimiz ay getirdiği HS ve ZS Hybrid+ modellerine zam yapmadı. Ancak MG7, 50 bin TL zamlandı.

Peki MG güncel fiyat listesi ne durumda? Şimdi sizlere, markanın mart ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu listenin şirketin internet sitesinden alındığını belirtelim.

MG araba fiyatları - Mart 2026

Model Şubat Başlangıç Fiyatı Mart Başlangıç Fiyatı HS 2.540.000 TL 2.540.000 TL ZS - 2.385.000 TL MG7 2.900.000 TL 2.950.000 TL

HS fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 170 PS, Benzinli Luxury, Otomatik 2.540.000 TL Hybrid+ 224 HP, Hibrit Luxury, Otomatik 2.995.000 TL

MG HS, güncellenen tasarımı ve zengin donanımıyla öne çıkan kompakt bir SUV modelidir. Türkiye’de hem benzinli hem hibrit motor seçeneğiyle sunulan otomobil, 170 beygir gücüyle gayet yeterli bir performans sunuyor. Modern dış tasarımı, geniş dijital ekranlarla donatılmış ferah iç mekânı ve 507 litrelik bagaj hacmiyle hem konforlu hem pratik bir kullanım sağlayan MG HS, piyasadaki en dikkat çekici SUV modellerinden biri.

MG7 fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 170 PS, Benzinli Passion, Otomatik 2.900.000 TL 1.5L 170 PS, Benzinli Excellence, Otomatik 2.950.000 TL 1.5L 170 PS, Benzinli Excellence Red Edition, Otomatik 3.080.000 TL

MG7, fastback tasarımıyla şık ve sportif bir otomobil olarak piyasaya bomba gibi düştü. 1.5 litrelik 170 PS motor seçeneğiyle satılan otomobil, şık tasarımını yüksek performansı ile bambaşka bir boyuta taşıyor.

MG ZS fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Hybrid+ 197 HP, Hibrit Luxury, Otomatik 2.385.000 TL Hybrid+ 197 HP, Hibrit Luxury Cam Tavanlı, Otomatik 2.385.000 TL

Uzun bir aradan sonra Türkiye'ye geri dönen ZS, Hybrid+ teknolojisi ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Verimli motoru ile yakıt tüketimini minimalize eden otomobil, geniş iç hacmi ile uzun yolculuklarda da rahat bir kullanım deneyimi sunuyor.