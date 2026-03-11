[Mart 2026] 12 Bin TL Değerindeki 6 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

Sony'nin Mart ayında PlayStation Plus abonelerinin erişebileceği oyun kütüphanesine ekleyeceği yeni oyunlar açıklandı.

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Mart ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün ortaya çıktı.

Mart ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Persona 5 Royal. Persona serisini sevenlerin serinin bu oyununu da oynamasını mutlaka tavsiye ediyoruz.

PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar

Oyun Platform Normal Fiyatı Warhammer 40,000: Space Marine 2 PS5 2.499 TL Persona 5 Royal PS4, PS5 2.799 TL Madden NFL 26 PS5 2.899,99 TL Metal Eden PS5 1.749 TL The Lord of the Rings: Return to Moria PS5 875 TL Astroneer PS4 1.299 TL

Listede yer alan oyunların tamamı, 17 Mart tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.

