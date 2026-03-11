[Mart 2026] 12 Bin TL Değerindeki 6 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Mart ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün ortaya çıktı.
Mart ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Persona 5 Royal. Persona serisini sevenlerin serinin bu oyununu da oynamasını mutlaka tavsiye ediyoruz.
PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|PS5
|2.499 TL
|Persona 5 Royal
|PS4, PS5
|2.799 TL
|Madden NFL 26
|PS5
|2.899,99 TL
|Metal Eden
|PS5
|1.749 TL
|The Lord of the Rings: Return to Moria
|PS5
|875 TL
|Astroneer
|PS4
|1.299 TL
Listede yer alan oyunların tamamı, 17 Mart tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.