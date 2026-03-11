Tümü Webekno
[Mart 2026] 12 Bin TL Değerindeki 6 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

Sony'nin Mart ayında PlayStation Plus abonelerinin erişebileceği oyun kütüphanesine ekleyeceği yeni oyunlar açıklandı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Mart ayında PlayStation Plus aboneleri için kütüphaneye eklenecek yeni oyunlar da bugün ortaya çıktı.

Mart ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Persona 5 Royal. Persona serisini sevenlerin serinin bu oyununu da oynamasını mutlaka tavsiye ediyoruz.

PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar

2

Oyun Platform Normal Fiyatı
Warhammer 40,000: Space Marine 2 PS5 2.499 TL
Persona 5 Royal PS4, PS5 2.799 TL
Madden NFL 26 PS5 2.899,99 TL
Metal Eden PS5 1.749 TL
The Lord of the Rings: Return to Moria PS5 875 TL
Astroneer PS4 1.299 TL

Listede yer alan oyunların tamamı, 17 Mart tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.

PlayStation Plus aboneliklerinin detayları için:

Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları Hangi PlayStation Plus Paketini Seçmek Daha Mantıklı? İşte Güncel PS Plus Paketleri, Avantajları ve Fiyatları
